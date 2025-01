Samsung: accordi con Nokia per le Smart TV

Samsung e Nokia stanno unendo le forze, ma diversamente da come si potrebbe immaginare non relativamente al settore mobile. Il riferimento, infatti, è alle tecnologie video proprietarie di Nokia per le Smart TV di Samsung.

Samsung e Nokia: accordo di licenza di brevetto pluriennale

Andando più nello specifico, in base alle ultime notizie, Nokia e Samsung hanno firmato nelle scorse ore un accordo di licenza di brevetto pluriennale. L’accordo consentirà a Samsung di utilizzare le tecnologie video Nokia per le Smart TV in cambio di pagamenti di royalties.

Non è chiaro esattamente che tipo di tecnologie video sviluppate da Nokia il colosso sudcoreano voglia utilizzare con licenza, ma potrebbe avere qualcosa a che fare con i codec. Un anno fa, Nokia ha pubblicato un post sul blog che descrive come i codec cambieranno nei prossimi cinque anni e come i video saranno utilizzati e visualizzati in modi differenti, probabilmente anche grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. In tale occasione, Nokia dice che i codec video devono essere in grado di gestire esigenze così diverse in modo efficiente e qualitativo.

Da tenere presente che al CES 2025 che da poco si è concluso, Samsung ha annunciato un nuovo processore NQ4 AI Gen 3 per smart TV e la tecnologia Vision AI che eleva la funzionalità di ricerca sui televisori a un livello completamente nuovo. È sufficiente premere un pulsante sul telecomando e Vision AI cercherà elementi e persone sullo schermo per fornire risultati di ricerca Web pertinenti. L’accordo tra le due aziende potrebbe trovare una qualche applicazione pure a tal riguardo.