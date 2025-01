Samsung Vision AI, l'intelligenza artificiale arriva sulle smart TV

Samsung Electronics ha fatto un grande annuncio al CES 2025 di Las Vegas: arriva Vision AI, una tecnologia che promette di rivoluzionare il mondo delle smart TV. L’obiettivo? Rendere i televisori più intuitivi e intelligenti, proprio come gli smartphone.

Samsung porta l’intelligenza artificiale dei telefoni sulle smart TV con Vision AI

Vision AI introduce una serie di funzionalità che semplificano la vita degli utenti. Eccone alcune:

Click to Search : basta cliccare su un elemento sullo schermo per avere subito informazioni a riguardo.

: basta cliccare su un elemento sullo schermo per avere subito informazioni a riguardo. Live Translate : grazie a un modello di traduzione integrato, i sottotitoli vengono tradotti in tempo reale.

: grazie a un modello di traduzione integrato, i sottotitoli vengono tradotti in tempo reale. Generative Wallpaper : l’intelligenza artificiale genera sfondi personalizzati, trasformando la TV in una tela d’arte dinamica.

: l’intelligenza artificiale genera sfondi personalizzati, trasformando la TV in una tela d’arte dinamica. Home Insights : aggiornamenti in tempo reale sulla sicurezza domestica e notizie quotidiane.

: aggiornamenti in tempo reale sulla sicurezza domestica e notizie quotidiane. Pet and Family Care: la TV monitora bambini e anziani, avvisando in caso di comportamenti insoliti e regolando automaticamente la luce quando i piccoli si addormentano.

Ma Vision AI non si limita a questo. Analizza i contenuti in tempo reale e ottimizza audio e immagini per offrire la migliore esperienza possibile. Samsung collaborerà anche con Microsoft e Google per portare funzionalità come Microsoft Copilot AI sulle nuove smart TV e i monitor.

Il top di gamma Neo QLED 8K QN990F

Non poteva mancare un nuovo modello di punta. Si chiama Neo QLED 8K QN990F ed è la TV più avanzata mai realizzata da Samsung. Dotata del potente processore NQ8 AI Gen3, vanta funzioni AI on-device come l’upscaling 8K, la rimasterizzazione HDR automatica, l’audio adattivo e molto altro.

Arte e proiezioni laser con The Frame Pro e The Premiere 5

Samsung ha presentato anche The Frame Pro, un modello che offre oltre 3.000 opere d’arte, e The Premiere 5, il primo proiettore a triplo laser ultra-short-throw del settore.