Samsung: addio al menu delle impostazioni sugli smartphone

Samsung sta spingendo molto sulle nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale dei dispositivi Galaxy e proprio a tal riguardo nuove indiscrezioni diffuse nelle scorse ore suggeriscono che uno degli obiettivi dell’azienda è quello di utilizzare la sua Galaxy AI per sostituire efficacemente i vari menu delle impostazioni con cui di solito gli utenti si ritrovano ad avere a che fare per cambiare lo sfondo della home screen e della lock screen, concedere i permessi, modificare i toni di avviso ecc.

Samsung: AI al posto del menu Impostazioni

Andando più in dettaglio, voci di corridoio indicano che Samsung intende permettere agli utenti di utilizzare i propri smartphone senza dover sfruttare il menu Impostazioni.

È bene precisare che ciò potrebbe fare riferimento al menu Impostazioni più profondo nel suo complesso o alle impostazioni all’interno delle singole app, visto e considerato che viene fatto sapere pure che il colosso sudcoreano sta tentato di prevedere in anticipo ciò che i consumatori vogliono migliorando le prestazioni dei punti di tocco, come la tastiera e la fotocamera.

Ad ogni modo, questa non è la prima volta che Samsung si pone un obiettivo del genere. L’assistente Bixby dell’azienda è stato a lungo eccezionalmente bravo a gestire le modifiche alle impostazioni sul dispositivo, in special modo facendo un confronto con Google Assistant. Pare quindi che Samsung voglia prendere quella base e automatizzarla in maniera efficace.

Da tenere presente che all’inizio di quest’anno Samsung ha confermato i suoi piani per rinnovare Bixby con l’intelligenza artificiale, il che potrebbe essere un’azione correlata alle informazioni delle scorse ore.