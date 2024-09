Samsung: arriva un nuovo Chromebook con schermo OLED

Ben presto Samsung potrebbe tornare alla ribalta sul mercato dei Chromebook e potrebbe farlo proponendo una soluzione appartenente alla fascia alta del mercato. Si tratterebbe di un Galaxy Chromebook Plus che stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni andrebbe a caratterizzarsi per la presenza di un display OLED da 15,6 o 16 pollici.

Samsung: nuovo Chromebook di fascia alta in arrivo

La particolarità dello schermo che il nuovo Chromebook a marchio Samsung potrebbe in dote sarebbe però l’utilizzo di colori adattivi, una tecnologia che, come intuibile dal nome stesso, è in grado di regolare i colori e le temperature del pannello OLED in base all’ambiente circostante.

Considerando il fatto che allo stato attuale non esistono notebook in grado di gestire automaticamente la regolazione dello schermo, si tratterebbe di una soluzione altamente innovativa, in special modo in ambito Chromebook.

La soluzione potrebbe sfruttare la fotocamera e agire in maniera simile al True Tone che Apple offre sui suoi MacBook, ma non è escluso che possa trattarsi di una trasposizione della tecnologia Vision Booster già vista sui Galaxy Book con Windows, dopo il debutto avvenuto con gli smartphone della linea Galaxy.

Per quel che concerne l’avvento sul mercato del dispositivo in questione, le indiscrezioni suggeriscono una presentazione a stretto giro, teoricamente martedì 24 settembre. Proprio quel giorno, a New York andrà in scena il Chromebook Showcase e potrebbe essere la giusta occasione per togliere i veli alla novità.

Ricordiamo che Samsung nel 2021 ha lanciato il Galaxy Chromebook 2 e il Galaxy Chromebook Go, mentre nel 2022 è stato reso disponibile il Galaxy Chromebook 2 360.