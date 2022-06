Samsung produrrà chip a 3nm per il mining di Bitcoin

Da quanto è emerso, sembra che Samsung questa settimana avvierà la produzione di nuovi e speciali chip a 3nm. Si tratta di un’innovazione interessante per il mining di Bitcoin. Infatti, secondo il rapporto del colosso sudcoreano, questi potranno essere impiegati per l’estrazione della regina delle criptovalute.

Il vantaggio però dove sta? In primo luogo, nel fatto stesso che questo chip potrà essere sfruttato anche per il mining. In secondo luogo, nel risparmio promesso. Non solo gli operatori potranno minare più velocemente i bitcoin, ma potranno anche risparmiare grazie a un consumo energetico inferiore.

Quest’ultima particolarità, che interesserà molto gli ambientalisti anti Bitcoin, è dovuta all’elaborazione della fonderia a 3nm del nuovo chip di Samsung. Comunque l’azienda ha fatto sapere che questa prima produzione sarà solo di prova per poi avviare quella definitiva a “conti fatti”.

Un'ottima notizia per Samsung, ora impegnata anche nel mondo delle criptovalute e in particolare nel settore industriale del mining di Bitcoin.

Samsung si lancia nel mondo del mining di Bitcoin

Samsung ha quindi deciso di entrare a piene mani nel mondo del mining di Bitcoin. Anche se l’estrazione di questa criptovaluta non sta vivendo il suo periodo migliore, a causa dell’estrema volatilità delle criptovalute, la notizia è sicuramente interessante.

Questo perché, se oggi il problema dei minatori sono i guadagni, il nuovo processore Samsung a 3nm potrebbe cambiare le cose. Ciò grazie ai consumi ridotti e alla maggiore velocità annunciati per questa nuova tecnologia.

Il primo cliente sarà PanSemi, produttore cinese di ASIC. Nondimeno, sembra proprio che anche Qualcomm prenderà parte in futuro a questo nuovo prodotto, ora solamente sperimentale. Inoltre, sembra proprio che anche il comparto crittografico stia mostrando attenzione a questo chip.

