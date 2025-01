Samsung collabora con OpenAI per sviluppare la TV AI?

Samsung Electronics aspira a rivoluzionare il mondo delle TV, e per farlo ha scelto niente meno che OpenAI, il “papà” di ChatGPT, come compagno di viaggio.

L’obiettivo è sviluppare una “TV AI” che lasci tutti a bocca aperta. Perché sì, il mercato dei televisori è sempre più agguerrito, con i produttori cinesi low-cost che si fanno strada. Ma Samsung non ci sta a farsi rubare la scena e vuole mantenere il suo primato di top brand mondiale per il 19° anno consecutivo.

Samsung e OpenAI insieme per la TV con l’AI

Samsung e OpenAI hanno stretto quella che chiamano una “open partnership”. In soldoni, significa che le tecnologie di intelligenza artificiale di OpenAI saranno integrate nei prodotti e servizi Samsung, a partire ovviamente dalle TV.

D’altronde, Samsung non è nuova a queste collaborazioni. Ha già annunciato partnership con colossi come Google e Microsoft per infondere l’AI nel suo ecosistema. E di recente ha presentato Vision AI, che porta sulle smart TV funzioni degne di uno smartphone, come Click to Search (simile a Circle to Search), Traduzione in tempo reale, Generative Wallpaper e molto altro.

Cosa ci aspetta con l’AI TV di Samsung e OpenAI?

Ma con OpenAI, Samsung vuole andare decisamente oltre. Punta a introdurre funzioni innovative basate sui modelli AI di OpenAI. Le potenzialità sono infinite: suggerimenti personalizzati sui contenuti, assistenti conversazionali, supporto al multitasking, traduzione in tempo reale, intrattenimento su misura… Si potrà chiedere alla propria TV informazioni su un attore o un film che si sta guardando e ricevere indicazioni su programmi simili.

La mossa di Samsung per battere la concorrenza

Con questa mossa, Samsung punta a rafforzare la sua quota di mercato TV, che nella prima metà del 2024 ha raggiunto il 28,8% secondo la società di ricerche Omdia. E non si ferma qui: di recente ha fatto squadra con Google per lanciare “Eclipsa Audio“, una tecnologia audio 3D per sfidare il Dolby Atmos. Con un alleato del calibro di OpenAI al suo fianco, le sorprese non mancheranno di certo.