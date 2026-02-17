Samsung Galaxy Book6: tre modelli arrivano in Italia

In attesa dell’annuncio dei Galaxy S26, Samsung ha portato in Italia la nuova serie Galaxy Book6 svelata al CES 2026 di Las Vegas. Sono tre notebook con processori Intel Core Ultra 300 e funzionalità Galaxy AI. Purtroppo i prezzi sono piuttosto elevati a causa dell’incremento dei costi di RAM e SSD.

Samsung Galaxy Book6: specifiche e prezzi

Tutti i notebook hanno un’elevata qualità costruttiva e design raffinato. Il Samsung Galaxy Book6 è quello più economico con schermo IPS da 14 pollici (1920×1200 pixel) e da 16 pollici (1920×1200 pixel, anche touch). Integrano i processori Intel Core Ultra 7/5 serie 3, 16/32 GB di RAM LPDDR5X e SSD da 256/512 GB o 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: scheda video integrata, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4, webcam da 2 megapixel, due altoparlanti, tastiera retroilluminata, jack audio, uscita HDMI 2.1, card reader microSD, due porte USB Type-C, una porta USB Type-A, porta RJ45 e batteria da 61,2 Wh.

Anche il Samsung Galaxy Book6 Pro viene offerto con schermo da 14 e 16 pollici, ma è stato usato un pannello touch AMOLED. Integrano processori Intel Core Ultra X7/7/5 serie 3, 16/32 GB di RAM LPDDR5X e SSD da 256/512 GB o 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: scheda video integrata, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, webcam da 2 megapixel, quattro altoparlanti (due per il modello da 14 pollici), tastiera retroilluminata, jack audio, uscita HDMI 2.1, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), una porta USB Type-A, card reader SD e batteria da 78,07 Wh (67,18 Wh per il modello da 14 pollici).

Il Samsung Galaxy Book6 Ultra viene offerto solo con schermo touch AMOLED da 16 pollici (2880×1800 pixel), ma c’è anche una versione con scheda video NVIDIA GeForce RTX 5060/5070 (8 GB di memoria GDDR7). Integra processori Intel Core Ultra X9/9/X7/7 serie 3, 16/32/64 GB di RAM LPDDR5X e SSD da 512 GB o 1/2 TB.

Queste solo le altre specifiche: connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, webcam da 2 megapixel, sei altoparlanti, tastiera retroilluminata, jack audio, uscita HDMI 2.1, card reader SD, due porte Thunderbolt 4 (USB Type-C), una porta USB Type-A e batteria da 80,2 Wh.

I preordini inizieranno il 25 febbraio. I notebook saranno acquistabili dall’11 marzo. Questi sono i prezzi delle configurazioni vendute in Italia: