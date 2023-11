Samsung Galaxy S24: richiesta per registrare marchi AI

All’inizio del prossimo anno saranno tolti i veli ai nuovi Samsung Galaxy S24, in occasione di un evento dedicato non ancora annunciato ufficialmente che dovrebbe tenersi il 17 gennaio 2024, e a quanto pare si tratterà di smartphone che punteranno tanto, anzi tutto, sull’intelligenza artificiale. La conferma della cosa arriva direttamente dalle richieste fatte agli uffici brevetti di Europa e Regno Unito.

Samsung Galaxy S24

Andando più in dettaglio, è notizia delle ultime ore quella che Samsung ha fatto richiesta per la registrazione dei marchi AI Phone e AI Smartphone, due denominazioni che sembrano confermate in tutto e per tutto le indiscrezioni emerse ad inizio mese, secondo cui, appunto, il colosso sudcoreano avrebbe implementato tanta Ai generativa nei suoi nuovi smartphone.

Non è però da dare per certo che arrivi l’ok da parte dei due enti, essendo AI Phone e AI Smartphone denominazioni piuttosto generiche, ma si tratta indiscutibilmente di un segno tangibile di come per Samsung l’AI sia ormai diventata una parola d’ordine. Ad ogni modo, sarà sicuramente possibile saperne di più nei giorni a venire.

Sempre a proposito di registrazione di marchi, l’azienda sudcoreana spera anche di riuscire a preservare altre denominazioni, inclusi marchi su loghi e nomi per cose come Magic Pixel, Flex Magic e Flex Magic Pixel per prodotti destinati alla realtà aumentata, display per smartphone e televisori, con particolare attenzione agli occhiali AR. Nei mesi addietro, infatti, l’azienda ha presentato domande di marchio per altre categorie di prodotti, come ad esempio anelli intelligenti e occhiali AR.