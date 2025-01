Samsung Galaxy S25: svelati i prezzi di listino in Europa

Alla presentazione della nuova gamma Samsung Galaxy S25 non manca molto, l’evento Unpacked è ufficialmente fissato per il 22 gennaio, e con l’avvicinarsi del grande giorno è naturale che le indiscrezioni riguardo i nuovi smartphone di punta diventino sempre di più. Infatti, nelle scorse ore sono emersi indicazioni riguardo quelli che dovrebbero essere i prezzi di listino effettivi in Europa.

Samsung Galaxy S25: ecco i prezzi di listino in Europa

Andando più in dettaglio, è trapelato un listino di vendita al dettaglio di un ignoto paese europeo che rivela le presunte opzioni di colore, le capacità di archiviazione e i prezzi dell’imminente nuova gamma di smartphone top della sudcoreana.

Il Samsung Galaxy S25 dovrebbe essere proposto nei quattro colori Argento, Blu Navy, Azzurro Ghiaccio e Verde Menta. Per quanto riguarda configurazioni di memoria e prezzi, le opzioni sono le seguenti.

128 GB: 964,90 euro

256 GB: 1.026,90 euro

512 GB: 1.151,90 euro

Il Samsung Galaxy S25 Plus dovrebbe esser proposto anch’esso nei quattro colori Argento, Blu Navy, Azzurro Ghiaccio e Verde Menta. Le opzioni di configurazioni di memoria e prezzi sono i seguenti.

256 GB: 1.235,90 euro

512 GB: 1.359,90 euro

Il Samsung Galaxy S25 Ultra sarà proposto nelle colorazioni Titanio Argento Blu, Titanio Nero e Titanio Grigio. Le opzioni di configurazione di memoria e i prezzi sono questi.

256 GB: 1.557,90 euro

512 GB: 1.681,90 euro

1 TB: 1.930,89 euro

Se effettivamente confermati, questi prezzi segnerebbero un incremento compreso tra 60 e oltre 100 euro rispetto alla serie Galaxy S24, in base al modello e alla configurazione di archiviazione. Il rincaro potrebbe essere dovuto a diversi fattori, tra cui l’introduzione a livello globale dello Snapdragon 8 Elite su tutta la gamma