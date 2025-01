Samsung Galaxy S25 Ultra: luminosità di picco come l'S24 Ultra

Ormai manca poco all’evento Unpacked che Samsung ha in programma per il 22 gennaio prossimo, quello in occasione del quale saranno tolti i veli ai nuovi smartphone top di gamma Galaxy S25. Nel mentre, però, continuano a circolare indiscrezioni riguardo quelle che saranno le caratteristiche dei futuri device. A tal riguardo, è notizia delle scorse ore quella che il Samsung Galaxy S25 Ultra sarà dotato di un display di tutto rispetto, ma la luminosità di picco potrebbe deludere i più.

Samsung Galaxy S25 Ultra: display con 2.600 nit di luminosità di picco

Andando maggiormente nello specifico, il leaker Roland Quandt ha condiviso una carrellata di potenziali specifiche del Samsung Galaxy S25 Ultra e secondo quanto riferito sarà dotato di un display Dynamic LTPO AMOLED 2X con frequenza di aggiornamento di 120Hz e supporto HDR10+.

Il display dovrebbe offrire 2.600 nit di luminosità di picco. Qualora fosse effettivamente così, starebbe a significare che il Samsung Galaxy S25 Ultra andrebbe a offrire la medesima luminosità di picco dell’attuale Galaxy S24 Ultra. Non si tratta comunque di un valore di poco conto. Per fare un confronto, l’iPhone 16 Pro Max raggiunge i 2.000 nit.

Da tenere altresì presente che indiscrezioni emerse in precedenza riferivano che il modello Ultra della gamma Galaxy S25 avrebbe sfoggiato il Corning Gorilla Glass Armour di seconda generazione con proprietà antiriflesso avanzate, ma allo stato attuale non è chiaro se questo nuovo leak si lega alla mancata presenza di questo trattamento o meno. Quel che viene dato praticamente per certo è però il fatto che lo smartphone potrebbe offrire una protezione leggermente migliore contro graffi ed abrasioni.