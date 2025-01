Samsung Galaxy S25 Ultra: nuova funzione ProScaler

Tra poche ore i nuovi Galaxy S25 di Samsung saranno ufficiali, l’evento Unpacked di presentazione è fissato per domani. Nonostante ciò, continuano a venire diffusi nuovi e interessanti dettagli riguardo le caratteristiche e le funzioni dei device. Nelle score ore, infatti, è stato possibile apprendere che il Samsung Galaxy S25 Ultra porterà in dote una nuova funzione denominata ProScaler, in grado di offrire colori più nitidi e luminosi.

Samsung Galaxy S25 Ultra: colori più nitidi e luminosi

A comunicare la cosa è stato Ice Universe, leaker solitamente affidabile quando si tratta di prodotti Samsung, il quale ha condiviso un’immagine della funzionalità in questione esclusiva del colosso sudcoreano, visibile tramite il link in fonte, e ne ha spiegato i vantaggi.

Secondo il materiale promozionale trapelato, quando abilitata, la funzione ProScaler va ad ottimizzare il display migliorando i colori, la luminosità e la nitidezza.

Nell’immagine, Samsung confronta la qualità dello schermo tra Galaxy S25 Ultra e S24 Ultra. L’immagine sottolinea altresì che le funzionalità ProScaler richiede che la risoluzione dello schermo sia impostata su QHD+, pertanto non funzionerà con la risoluzione WQHD+.

Ricordiamo che, stando a quanto emerso sino a questo momento, il Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe essere dotato di un display Dynamic AMOLED 2K da 6,86 pollici, con il pannello LTPO che si dice sia l’OLED M13 (Plus), migliore di quelli che si trovano sulla serie Galaxy S24 e sulla serie iPhone 16. Si ipotizza che la luminosità di picco rimanga la stessa della gamma precedente.

Tornando alla funzione ProScaler, al momento non è chiaro se sarà fruibile su tutta la gamma Galaxy S25 o se sarà un esclusiva del modello Ultra.