Samsung Galaxy S26: il design in foto e video dummy
Uno sguardo al design della gamma Samsung Galaxy S26 con foto e video dummy condivisi da un noto leaker: camera bump come sui pieghevoli.
Non c’è ancora un’indicazione precisa per la data di presentazione dei nuovi smartphone top di gamma a marchio Samsung, ma possiamo già dare uno sguardo in anteprima al design dei Galaxy S26, in attesa dell’evento Unpacked. Il merito è di foto e video condivisi attraverso i social da una fonte solitamente attendibile come @OnLeaks.

Foto e video dummy per Samsung Galaxy S26

In particolare, due unità dummy del modello Ultra sono protagoniste nel filmato qui sotto. Sono state realizzate sulla base delle indicazioni fornite alle aziende che sono già impegnate nella produzione di accessori come le custodie. Le informazioni sono trapelate e questo è il risultato. Mostrano un profilo inedito rispetto a quanto visto con la generazione attuale.

Il primo dettaglio che balza all’occhio è quello relativo al comparto fotografico posteriore, con i tre sensori principali racchiusi all’interno di un camera bump verticale un po’ come sui pieghevoli della linea Galaxy Z Fold. Il brand potrebbe aver scelto di percorrere questa strada per uniformare il design di tutti i suoi dispositivi di fascia alta, nel nome della coerenza. Non siamo certi che tutti accoglieranno la decisione a braccia aperte. Ci sono poi immagini che mostrano il resto il Galaxy S26 base. Di nuovo due le colorazioni raffigurate.

Come sempre accade in questi casi, si tratta di informazioni che vanno prese con le pinze. La fonte è nota per essere attendibile, ma fino alla presentazione ufficiale nulla è certo. L’evento Unpacked riservato ai nuovi smartphone Samsung top di gamma dovrebbe andare in scena nel mese di febbraio, con qualche giorno o settimana di ritardo rispetto a quanto visto a inizio 2025, a fine gennaio.

Design a parte, è lecito aspettarsi un upgrade hardware sufficientemente significativo per giustificare il salto generazionale (Snapdragon 8 Elite Gen 5 o Exynos 2600) e l’inclusione di nuove funzionalità AI lato software.

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
31 dic 2025
