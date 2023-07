Samsung Galaxy Z Fold5 sarà più sottile e leggero

Quando mancano ormai pochi giorni all’evento Unpacked del 26 luglio, in cui verranno svelati i nuovi smartphone pieghevoli del gruppo, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, ecco che è direttamente il numero uno del business mobile di Samsung a confermare quello che sarà uno dei loro principali punti di forza. TM Roh è intervenuto sulle pagine del blog ufficiale comunicando l’arrivo di novità importanti sul fronte del design.

Nuovo design per Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5

Un ennesimo passo in avanti, dunque, per l’evoluzione di un form factor che, nonostante sia ormai giunto alla sua quinta generazione, ancora deve esprimere appieno tutte le proprie potenzialità. Il recente debutto nel segmento di mercato di un concorrente come Google, con il suo Pixel Fold, non può che spingere il marchio sudcoreano a compiere un ulteriore passo in avanti.

Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 saranno quindi più sottili e più leggeri rispetto ai modelli precedenti. Riportiamo di seguito in forma tradotta l’estratto dal post che promette importanti cambiamenti sul fronte del design.

Abbiamo elevato gli standard per l’ergonomia dei nostri smartphone pieghevoli. La differenza di un millimetro nello spessore del dispositivo potrebbe non sembrare un grande cambiamento, ma ogni grammo e ogni millimetro di un prodotto pieghevole necessitano di una svolta ingegneristica. Richiedono artigianalità e passione. Con un lavoro ben fatto, il beneficio per gli utenti è enorme. Ecco perché abbiamo innovato, rendendo i nostri nuovi dispositivi pieghevoli più sottili e più leggeri rispetto alle nostre generazioni precedenti.

Già nei mesi scorsi sono trapelate alcune immagini che mostrano le novità introdotte. I rumor emersi fanno riferimento a una nuova cerniera in grado di ridurre sia l’ingombro sia il peso finale. Staremo a vedere se i leak troveranno conferma.

Come scritto in apertura, non ci sarà molto da attendere per saperne di più. Il nuovo evento Unpacked è stato organizzato da Samsung per mercoledì 26 luglio, quando in Italia saranno le ore 13:00.

