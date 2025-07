Samsung Galaxy Z Fold7: l'etichetta energetica svela vari dettagli

Da fine giugno, l’Unione Europea ha introdotto un nuovo sistema di etichettatura obbligatoria (EPREL) per smartphone tablet, che dichiara la loro efficienza energetica, la durata della batteria e la longevità, la resistenza contro le cadute, la valutazione IP per la resistenza all’acqua e alla polvere e i punteggi di riparabilità. A tal riguardo, nelle sorse ore è trapelata online l’etichetta energetica del Samsung Galaxy Z Fold7, da cui è stato possibile ricavare alcune interessanti informazioni sul prossimo pieghevole a libro di Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold7: dettagli svelati dall’etichetta energetica

Secondo l’etichetta energetica, dunque, il Samsung Galaxy Z Fold7 avrà un autonomia pari a 40 ore e 28 minuti con una singola carica e manterrà almeno l’80% della sua capacità nominale fino a 2.000 cicli di carica.

L’etichetta consente altresì di apprendere che il foldable ha una resistenza alla polvere e all’acqua IP48, che è la stessa del Galaxy Z Fold 6, che la resistenza alle cadute è di grado A e la riparabilità è di grado C, mentre l’efficienza energetica è di classe B.

Come tutte le etichette EPREL, anche quella del Galaxy Z Fold7 include un codice QR che se inquadrato rinvia ad una pagina con maggiori dettagli, ma attualmente non è ancora possibile accedere alle informazioni complete, visto è considerato che il dispositivo non è stato ancora annunciato ufficialmente dal colosso sudcoreano.

Ricordiamo che il nuovo pieghevole sarà annunciato da Samsung in occasione dell’evento Unpacked che si terrà tra pochi giorni, il 9 luglio a New York, a partire dalle ore 10:00 (le 16:00 in Italia).