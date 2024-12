Samsung Galaxy Z Fold7: S Pen come Apple Pencil

Secondo un nuovo report diffuso nelle scorse ore, il Samsung Galaxy Z Fold7, che verrà lanciato sul mercato il prossimo anno come successore dell’attuale Galaxy Z Fold6, sarà molto più sottile grazie alla rimozione del digitalizzatore, che garantisce il supporto alla S Pen, senza però privarsi di quest’ultima, mediante l’adozione della tecnologia elettrostatica attiva (AES), la stessa che viene usata per Apple Pencil.

Samsung Galaxy Z Fold7: tecnologia elettrostatica attiva (AES) per la S Pen

Gli addetti ai lavori del settore avrebbero infatti riferito quanto segue: “Samsung sta seriamente considerando di non installare un digitalizzatore nel suo telefono pieghevole che verrà rilasciato l’anno prossimo. All’inizio del prossimo anno verrà presa una decisione sull’opportunità o meno di installarlo, insieme a un nuovo metodo di input della penna che sostituirà la tecnologia esistente”.

Samsung attualmente utilizza un digitalizzatore, il quale abilita la tecnologia di risonanza elettromagnetica (EMR), presente nei pieghevoli Galaxy a partire dal Galaxy Z Fold3. Tuttavia, rimuovere questo componente consentirà al colosso sudcoreano di andare a ridurre significativamente lo spessore del dispositivo.

Optare per la tecnologia AES come fatto da Apple per Apple Pencil è presumibilmente la soluzione migliore per ottenere un design più sottile sui foldable di casa Samsung. A differenza dell’EMR, la tecnologia AES genera elettricità all’interno della penna stessa piuttosto che del pannello del display.

Di contro, l’adozione della tecnologia AES rende il pennino un po’ più spesso e richiede che venga ricaricato. Inoltre, Samsung dovrebbe sostituire il materiale attualmente adoperato per la piastra posteriore con il titanio.