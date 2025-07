Samsung: il Galaxy G Fold è pronto, ma c'è da attendere

Samsung ha da poco tolto i veli ai suoi nuovi smartphone pieghevoli: il Galaxy Z Fold7, il Galaxy Z Flip7 e il Galaxy Z Fold7 FE. È noto però che il colosso sudcoreano sta lavorano da tempo anche a uno smartphone tri-fold, il Galaxy G Fold. Tutti si aspettavano che sarebbe stato annunciato in occasione del più recente evento Unpacked, ma così non è stato. Ad ogni modo, non c’è da preoccuparsi, il dispositivo esiste davvero, ma non è ancora il suo momento.

Samsung: Il Galaxy G Fold è pronto, ma l’azienda è cauta

A confermare lo stato di avanzamento del progetto è stato un dirigente di Samsung stessa, che in un’intervista rilasciata alla redazione di Android Authority ha chiarito come l’azienda disponga già di un prototipo pronto per la produzione, pur restando cauta sui tempi e sulle modalità di commercializzazione.

“Abbiamo un tri-fold già da tempo, progettato e tutto. Non è un concetto nuovo per noi. Ciò su cui stiamo riflettendo è la sua reale fattibilità. Mi riferisco alla domanda: esiste davvero un’esigenza chiara per questo form factor?”, ha dichiarato il rappresentante Samsung. “A quale scopo? È ciò che stiamo analizzando a fondo in questo momento”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di comprendere se i consumatori siano effettivamente pronti ad accogliere un device di questo tipo o meno.

Secondo quanto riportato da una testata coreana, il Galaxy G Fold dovrebbe entrare in produzione a settembre, con una disponibilità inizialmente limitata alla Cina e alla Corea del Sud nel quarto trimestre del 2025. Un lancio circoscritto permetterebbe quindi a Samsung di valutare in concreto la risposta del mercato, prima di prendere in considerazione una distribuzione su larga scala.