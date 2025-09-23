Samsung: il Galaxy Z tri-fold potrebbe essere venduto in più paesi

Samsung ha fatto sapere a luglio scorso che il suo primo smartphone tri-fold, presumibilmente appartenente alla gamma Galaxy Z, arriverà sul mercato entro la fine dell’anno corrente, ma purtroppo non verrà commercializzato in tutto il mondo. Alcuni report precedenti, infatti, hanno segnalato che, a causa delle scorte limitate, il dispositivo sarà disponibile per l’acquisto solo in Cina e in Corea del Sud. Le ultime indiscrezioni, però, indicano che se le cose vanno come devono il device alla fine potrebbe essere venduto anche in altri paesi.

Samsung: il tri-fold potrebbe arrivare anche negli Stati Uniti

Secondo CNN, infatti, Samsung sta ancora valutando in quali paesi il suo smartphone tri-fold dovrebbe essere lanciato e gli Stati Uniti sono tra i contendenti.

Da notare che qualora gli Stati Uniti vengano effettivamente inclusi nella lista, quello di Samsung sarà il primo tri-fold a essere venduto lì, in quanto si tratterebbe dell’unico marchio nel Paese a offrire uno smartphone di questo tipo. Essendo l’unico nel segmento, dunque, il tri-fold del colosso sudcoreano potrebbe avere un’elevata domanda per molto tempo, visto e considerato che nessun altro smartphone di questo tipo arriverà in territorio a stelle e strisce nel prossimo futuro.

Riguardo le specifiche del device, i rumors affermano che sarà dotato di un display tri-folding da 9,96 pollici e di un display di copertura da 6,49 pollici, che supporterà la ricarica wireless, la ricarica wireless inversa e i pagamenti NFC. Mancano ancora dettagli, ad esempio in merito a processore, fotocamere e capacita della batteria, ma sicuramente sarà possibile saperne sempre di più con l’avvicendarsi del lancio.