Samsung lancia il suo primo SSD da ben 60TB

Superata la soglia del Terabyte, come accade periodicamente, la capacità di archiviazione è costantemente in crescita. Il nuovo SSD di Samsung è l’ennesimo di questi, dato che è il primo dell’azienda a raggiungere ben 60TB (61,44 per la precisione) e, come affermato dall’azienda stessa, grazie al suo nuovo controller è persino possibile arrivare a 120TB. Tali prodotti sono ovviamente destinati all’utilizzo aziendale in sistemi come rack server o datacenter.

Samsung: lanciato un nuovo SSD da 60TB

Samsung è da sempre stato un marchio molto diffuso anche nel settore dell’archiviazione informatica, in particolare gli SSD, oltre che i tradizionali HDD. I prodotti erano tuttavia limitati da una capienza ridotta, che raggiungeva un massimo di 32TB. Con il nuovo controller, l’azienda coreana supera questo precedente limite, offrendo per la prima volta un prodotto da ben 60TB, più adatto a competere con prodotti concorrenti come l D5-P5336 di Solidigm e altre proposte da 60TB, come quelle di Wester Digital.

Il nuovo PM1743 dell’azienda coreana da uso delle memorie QLC V-NAND 3D di settima generazione, composte da 176 strati, insieme al nuovo controller proprietario. Ciò consente di raggiungere una velocità di lettura sequenziale di 7,2 GBps, mentre la scrittura sequenziale arriva a 2,0 GBps. Il numero di letture e scritture casuali ammontano rispettivamente a 1.600.000 e 110.000 IOPS (Input Output Operations per Second), mentre la durata vanta 0,26 scritture al giorno per 5 anni.

Il PM1743 di Samsung sarà principalmente disponibile per le aziende in due differenti formati: U.2 e PCIe 4.0 4x. Non mancherà però anche il formato E3.S per l’interfaccia PCIe 5.0 4x, destinato a sistemi con alta densità in termini di archiviazione. Il prezzo non è ancora noto, così come i consumi energetici. Il costo per quanto riguarda unità del genere si aggira tuttavia solitamente sui 7000$.

Pare comunque che la concorrenza non sarà, almeno per ora, molto agguerrita, dato che altre aziende rinomate come Kioxia, la quale ha da poco lanciato nuove memorie che permetteranno la realizzazione di SSD NVMe per uso commerciale fino a 16TB, Micron e SK Hynix devono ancora lanciare le loro proposte da 60TB.