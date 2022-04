Samsung: maxi finanziamento da $ 25 milioni per Metaverse DoubleMe

Samsung sembra proprio averci preso gusto per il Metaverso, tanto da essersi attivata per supportare una start up legata proprio a questo mondo virtuale. Infatti, il colosso sudcoreano ha deciso di avviare un maxi finanziamento da 25 milioni di dollari a supporto di Metaverse DoubleMe.

Questa start up, fondata nel 2015 da Albert Kim, Michael Kuczynski e Heeyoung Kim, ora è leader nel mercato nascente del Metaverso. Al suo debutto convertiva video 2D in modelli 3D. Ora, invece, fa sentire la sua voce nel Metaverse dopo aver lanciato TwinWorld che unisce il mondo digitale e fisico tramite l’esperienza di realtà aumentata (AR).

Perciò Samsung ci ha visto lungo e, insieme a NH Investment e Coentry Investment, supporterà Metaverse DoubleMe nella sua crescita. Quest’ultima utilizzerà i 25 milioni di dollari finanziati per sviluppare una versione commerciale di TwinWorld che potrà supportare dispositivi AR, come ad esempio le cuffie Nreal.

Samsung punta al Metaverso con Metaverse DoubleMe

Non è la prima volta che Samsung punta le sue risorse verso il Metaverso. A gennaio decise di entrare in Decentraland, scelta che gli ha permesso poi di presentare i suoi nuovi Galaxy S22 in questa città virtuale. Ora ecco un fondo da 25 milioni di dollari destinato alla start up Metaverse DoubleMe.

Gli obiettivi di quest’ultima, oltre a quello già citato di una versione commerciale di TwinWorld, sono fondamentalmente quattro. Primo fra tutti lo sviluppo del prodotto, così da renderlo sempre più accattivante, ma soprattutto diffuso nel mondo. Attualmente la piattaforma viene pagata da clienti di 17 città in tutto il mondo.

Perciò, il secondo obiettivo di Metaverse DoubleMe, che si accoda al primo, è quello di acquisire più clienti. Per farlo, terzo obiettivo, dovrà utilizzare il fondo di Samsung producendo una buona campagna marketing. Infine, quarto, affinché tutto questo possa essere raggiunto la società dovrà assumere nuovi dipendenti.

