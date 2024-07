Samsung: nuovo foldable in stile LG Wing

Samsung ha recentemente tolto i veli ai nuovi pieghevoli Galaxy Z Flip6 con design a conchiglia e Galaxy Z Fold6 in stile libro, ma a quanto pare il colosso sudcoreano intende proporre un foldable anche in uno stile differente, o almeno questo si evince da un nuovo brevetto depositato dall’azienda.

Samsung: nuovo foldable simile a LG Wing

Andando più in dettaglio, secondo un nuovo brevetto scovato sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), Samsung potrebbe proporre nuovo foldable con un design simile all’LG Wing, ormai fuori produzione, ma con una cerniera.

Il brevetto mostra anche un’isola della fotocamera nell’angolo in alto a destra del retro del telefono. Il dispositivo ha una porta di ricarica, un microfono e griglie degli altoparlanti nella parte inferiore. A un primo sguardo, sembra essere un telefono standard con lastra di vetro, ma in realtà il display può essere ruotato in tutti i versi.

Quando lo schermo è ruotato, rivela un display secondario nella parte inferiore. Inoltre, grazie alla cerniera, lo schermo rotante può piegarsi come il display secondario del Galaxy Z Flip6 o dei telefoni più vecchi della serie.

Con lo schermo girevole e la cerniera, il dispositivo offre un display a grandezza naturale con cui lavorare e un display secondario con un’area più piccola nella parte inferiore con alcuni controlli per gestire ciò che è in esecuzione sul display secondario.

Va tuttavia tenuto presente il fatto che, come in tutte le altre circostanze analoghe, pur esistendo il suddetto brevetto non è assolutamente da dare per certo il fatto che il dispositivo descritto alla fine vedrà effettivamente la luce.