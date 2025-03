Samsung One UI 7 disponibile dal 7 aprile

Samsung ha comunicato che la versione finale di One UI 7 sarà disponibile a partire dal 7 aprile. Il produttore coreano ha svelato le principali novità (design e funzionalità) e elencato i primi smartphone che riceveranno l’aggiornamento. Come è noto, One UI 7 è già installata su Galaxy S25, A26 5G, A36 5G e A56 5G.

One UI 7 sui vecchi Galaxy

One UI 7 è la nuova interfaccia personalizzata da Samsung per Android 15. Il produttore coreano ha aggiornato il design per offrire un’esperienza più fluida. Le novità estetiche riguardano schermata home, schermata di blocco e widget. La Now Bar fornisce aggiornamenti in tempo reale direttamente sul lockscreen. Non è necessario sbloccare lo smartphone per vedere la distanza percorsa o il brano musicale in riproduzione.

Non mancano ovviamente le funzionalità incluse in Galaxy AI (variano in base al modello di smartphone). Ci sono ad esempio AI Select (suggerimenti in base al contesto) e Writing Assist (riassunto e formattazione del testo).

Drawing Assist consente di dare vita alle idee combinando prompt testuali, immagini o schizzi. Audio Eraser permette invece di isolare suoni e rimuovere rumori indesiderati nei video. Tenendo premuto il pulsante laterale si può attivare Google Gemini.

La distribuzione di One UI 7 inizierà il 7 aprile per Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. Nel corso delle settimane successive arriverà anche su Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S10 e Galaxy Tab S9. L’effettiva disponibilità varia in base al paese.