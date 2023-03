Samsung sta creando core CPU personalizzati per i suoi Exynos?

L’ultima generazione di smartphone top di gamma Samsung Galaxy S23 non ha visto l’introduzione di nuovi processori Exynos, bensì l’affidamento ai chipset Qualcomm Snapdragon. Ciò non significa però che l’azienda sudcoreana voglia abbandonare del tutto i suoi SoC Exynos ad alte prestazioni; anzi, si parla già da qualche mese del lancio di un processore personalizzato nel 2025 con core realizzati internamente.

Samsung vuole sfidare Qualcomm?

Stando a quanto riportato dal portale asiatico Pulse News, Samsung Electronics avrebbe già organizzato un team dedicato allo sviluppo di core CPU personalizzati, nel quale rientrerebbe anche un ex dipendente AMD. Per l’outlet coreano il “Galaxy Chip” (questo il nome provvisorio attribuito dai tipster) arriverebbe entro il 2030 e sarebbe basato sulla tecnologia ARM, in attesa che dietro le quinte gli esperti riescano a realizzare un progetto completamente proprietario.

Una fonte del settore ha addirittura anticipato il debutto di una CPU completamente proprietaria nel 2027. Si tratterebbe, peraltro, di un ritorno ai chip prodotti internamente in ogni loro componente: dal 2016 al 2020, ricordiamo, nei processori Exynos si trovavano i core Mongoose, ma Samsung decise infine di cancellare la produzione nel 2019 per passare ai core ARM.

I vantaggi di questa soluzione

La comodità dell’affidamento ai core prodotti da terze parti è evidente; eppure, con nuove CPU personalizzate Samsung potrebbe lavorare meglio sull’ottimizzazione del dispositivo, integrando al meglio tecnologie per migliorare comparti essenziali come l’elaborazione delle immagini, l’apprendimento automatico e il rapporto consumo/prestazioni.

Partire da una solida base realizzata con core ARM sarà quindi il primo passo cruciale per la società. Dopodiché, sarà interessante vedere che destino spetterà a questa soluzione, sempre se verrà effettivamente attuata.