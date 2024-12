Sanremo 2025: gli artisti in gara: ascolta i loro pezzi su Apple Music

Manca ormai solo un mese e mezzo all’appuntamento tanto atteso con Sanremo 2025, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha già annunciato i nomi di chi si esibirà sul palco del Teatro Ariston, per l’edizione 75 del Festival. In attesa di poter sentire i brani inediti preparati dai partecipanti appositamente per la gara, puoi ascoltare il loro pezzi su Apple Music. Forse non lo sai, ma se hai acquistato un dispositivo Apple hai diritto a 3 mesi di streaming gratis.

Ascolta in streaming le canzoni dei partecipanti a Sanremo 2025

Ecco l’elenco completo dei 30 artisti in gara selezionati per l’edizione 2025 del Festival di Sanremo: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori SAS, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia. Per ben 8 di loro si tratta di un esordio assoluto.

Per ottenere 3 mesi di Apple Music gratis con l’acquisto di un dispositivo idoneo (vedremo a breve quali sono), devi seguire questi pochi e semplici passi riportati sul sito ufficiale della piattaforma.

Configura il tuo nuovo dispositivo;

apri l’app di Apple Music su un iPhone, iPad, Mac o Apple TV;

l’offerta dovrebbe apparire all’apertura dell’app, se così non fosse, la puoi trovare sulla scheda Home;

tocca “Accetta ora” per attivarla.

L’elenco dei dispositivi idonei per beneficiare della promozione sono i seguenti: iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, AirPods Pro, AirPods, AirPods Max, cuffie e altoparlanti Beats (ad eccezione di Beats Flex), HomePod e HomePod mini.