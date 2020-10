Satispay, anche in Autogrill

Il sistema di pagamento smart di Satispay sbarca anche in Autogrill. Annunciato in queste ore, l’accordo tra le parti ha dato il via al progetto a partire dal 1° ottobre, con una copertura progressiva dei punti di sosta fino alla completa integrazione in oltre 400 punti vendita sul territorio. Insomma: per una pausa caffé durante i propri viaggi non servirà neppure avere il portafoglio in tasca: saranno sufficienti lo smartphone e pochi “tap” sul display.

Satispay conquista gli Autogrill

“In questo modo“, spiega Satispay nella propria comunicazione ufficiale, “Autogrill garantisce ai propri clienti un’esperienza di viaggio ancora più fluida e personalizzata, in un momento in cui gli strumenti di pagamento che permettono di effettuare acquisti senza toccare contanti o POS rappresentano un ulteriore elemento di sicurezza“.

Come Autogrill, siamo costantemente alla ricerca di soluzioni innovative che rendano la sosta nei nostri locali sempre più confortevole, affidabile e rapida. Nell’era Covid abbiamo dato un’ulteriore accelerazione al percorso di digitalizzazione che stiamo implementando con determinazione da anni, grazie anche a partner smart e visionari con cui lavoriamo per garantire ai nostri clienti una esperienza di viaggio unica Daniele Rizzo CIO Europe & Italia di Autogrill

Per Satispay si tratta dell’ennesimo passo alla conquista del cashless italiano. Ma l’avventura della startup non si ferma al confine: sono da tempo in atto le prime mosse per espandere il servizio a livello europeo e l’accelerazione ai pagamenti digitali impressa dal Covid non potrà che stimolare ulteriormente questa grande opportunità.