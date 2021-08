Satispay ricarica anche i numeri di Very Mobile e Kena Mobile

Da segnalare una novità che interessa oggi gli utenti Satispay e coloro legati da un contratto agli operatori Very Mobile e Kena Mobile: è ora possibile ricaricare il credito telefonico dall'app, così come già avviene per Vodafone, TIM, WindTre, Fastweb, Tiscali, PosteMobile, Lycamobile, DIGI Mobil, Tiscali Mobile, 1Mobile e Ho.mobile.

Ricariche telefoniche Very e Kena su Satispay

Il procedimento è davvero semplice: non bisogna far altro che accedere alla sezione Servizi, selezionare la voce Ricariche telefoniche, poi l'operatore, digitare il numero di telefono da ricaricare (il proprio oppure quello di altri), specificare l'importo e infine confermare l'operazione. L'esito è immediato e i dettagli della transazione rimarranno sempre consultabili in Profilo.

Effettuando una ricarica telefonica con Satispay è possibile ottenere un cashback (non quello di Stato). Tra le altre novità introdotte nell'ultimo periodo dall'app c'è la funzionalità Tessere, utile per salvare le carte fedeltà di negozi e supermercati, oltre al codice per partecipare alla Lotteria degli Scontrini.