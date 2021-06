Nei negozi Flying Tiger Copenhagen si paga con Satispay

Se c'è un negozio da cui è davvero difficile uscire senza acquistare almeno un gadget è un punto vendita della catena Flying Tiger Copenhagen. Da oggi, anche lì è possibile eseguire i pagamenti con Satispay, senza tirare fuori dal portafogli contanti né carte. L'annuncio in un comunicato stampa che abbiamo ricevuto in redazione.

Flying Tiger Copenhagen sceglie Satispay per i pagamenti

La procedura è la stessa di sempre. Non bisogna far altro che aprire l'app di Satispay e selezionare lo store dalla lista dei negozi, dopodiché inserire l'importo della spesa. In alternativa è possibile inquadrare il codice QR presente in cassa e confermare il valore della transazione, approfittando del Cashback qualora previsto. Una dinamica 100% coerente con la visione cashless che sta prendendo sempre più piede tra chi compra e chi vende (zero commissioni per movimenti fino a 10 euro). Questo il commento di Andrea Allara, Chief Business Development Officer di Satispay.

Abbiamo sempre lavorato con l'obiettivo di offrire alle persone un servizio semplice e affidabile che migliori l'esperienza di qualsiasi tipologia di acquisto e che possa generare efficienza per le attività commerciali, anche in termini di tempo impiegato per l'accettazione del pagamento. Quest'ultima caratteristica esprime il suo massimo potenziale proprio in quei luoghi in cui può concentrarsi un alto numero di persone alla cassa, come può accadere in un negozio Flying Tiger, dove le persone entrando hanno la sensazione di essere catapultati in un mondo parallelo, fatto di gioco e divertimento. L'accessibilità dei prezzi dei prodotti Tiger trova inoltre in Satispay un valore aggiunto grazie a nostro pricing estremamente conveniente che non prevede alcuna commissione per spese inferiori a 10 euro.

Sono oltre 130 i punti vendita gestiti in Italia dalla danese Flying Tiger Copenhagen. Chiudiamo con le parole di Simona Milanesi, Retail Manager della società.