Scegli DAZN: tutto lo sport che vuoi da soli 9,99€

Grazie a DAZN lo sport arriva direttamente a casa tua o lo porti dove vuoi in streaming a un prezzo insuperabile. Attiva il piano più adatto a te in base ai contenuti offerti e goditi il meglio a partire da soli 9,99 euro al mese. Grazie alla sua app multidispositivo puoi accedere comodamente dal divano con la tua smart TV oppure in viaggio su smartphone, tablet e notebook. Tutto a una qualità pazzesca.

Sostanzialmente non sai che piano scegliere? Allora continua nella lettura di questo articolo. Infatti, ti guideremo passo passo alla scelta indicandoti per ogni soluzione i contenuti inclusi. Inoltre ti diremo quanti dispositivi possono essere collegati, quanti dispositivi possono accedere in contemporanea e come risparmiare sul piano annuale rispetto a quello mensile.

DAZN: guida alla scelta dell’abbonamento

DAZN ha da poco aggiornato i suoi listini proponendosi con delle offerte molto invitanti. Per facilitarti la scelta abbiamo sintetizzato le principali caratteristiche di ciascuno dei tre piani disponibili all’attivazione in modo che tu possa sceglierlo in modo consapevole. Ecco quali sono i bundle pronti per essere attivati.

Attiva START a soli 9,99 euro al mese . Questa offerta, dedicata al multisport, include: basket italiano, basket europeo, Serie C, NFL, Boxe, UFC e Fighting Internazionale. In abbonamento annuale con 12 rate mensili ottieni un risparmio di 48 euro rispetto alla soluzione flessibile da 13,99 euro al mese che puoi disdire con 30 giorni di preavviso.

. Questa offerta, dedicata al multisport, include: basket italiano, basket europeo, Serie C, NFL, Boxe, UFC e Fighting Internazionale. In abbonamento annuale con 12 rate mensili ottieni un risparmio di 48 euro rispetto alla soluzione flessibile da 13,99 euro al mese che puoi disdire con 30 giorni di preavviso. Attiva STANDARD a soli 29,99 euro al mese . Con questo bundle hai inclusi tutti gli sport disponibili su DAZN: Serie A TIM, Serie BKT, LaLiga, Serie C, basket italiano, basket europeo, NFL, Boxe, UFC, Fighting Internazionale, tennis e molto altro. In abbonamento annuale con 12 rate mensili, ottieni un risparmio di 120 euro rispetto alla soluzione flessibile da 39,99 euro al mese che puoi disdire con 30 giorni di preavviso. Guarda i contenuti live e on demand simultaneamente su 2 dispositivi registrati connessi alla stessa rete internet.

. Con questo bundle hai inclusi tutti gli sport disponibili su DAZN: Serie A TIM, Serie BKT, LaLiga, Serie C, basket italiano, basket europeo, NFL, Boxe, UFC, Fighting Internazionale, tennis e molto altro. In abbonamento annuale con 12 rate mensili, ottieni un risparmio di 120 euro rispetto alla soluzione flessibile da 39,99 euro al mese che puoi disdire con 30 giorni di preavviso. Guarda i contenuti live e on demand simultaneamente su 2 dispositivi registrati connessi alla stessa rete internet. Attiva PLUS a soli 44,99 euro al mese. Con questo bundle hai inclusi tutti gli sport disponibili su DAZN: Serie A TIM, Serie BKT, LaLiga, Serie C, basket italiano, basket europeo, NFL, Boxe, UFC, Fighting Internazionale, tennis e molto altro. In abbonamento annuale con 12 rate mensili, ottieni un risparmio di 120 euro rispetto alla soluzione flessibile da 54,99 euro al mese che puoi disdire con 30 giorni di preavviso. Guarda i contenuti live e on demand simultaneamente su 2 dispositivi registrati anche connessi a reti differenti.

