Scegli ora una prepagata ING e apri Conto Corrente Arancio

Cerchi un conto corrente ideale per gli acquisti? Diventa ora titolare di Conto Corrente Arancio e scegli una prepagata MasterCard gratuita, che puoi ricaricare in ogni momento per effettuare spese ovunque.

Conto Corrente Arancio: la soluzione ideale per gestire i tuoi soldi

Conto Corrente Arancio si può richiedere interamente online senza la necessità di attendere code al telefono o recarsi in una filiale. Puoi farlo anche con SPID, velocizzando ulteriormente tutto em una volta diventato titolare, potrai gestire le tue spese direttamente dall’app o dall’homebanking.

Scegli tra il piano base, con canone gratuito e prelievi con commissione di 0,95€, oppure il modulo “Zero Vincoli” con canone zero per i primi 12 mesi e prelievi senza commissioni presso gli ATM presenti nel territorio nazionale ed europeo. Se scegli il modulo “Zero Vincoli” il canone salirà a 2€ al mese una volta terminato il periodo gratuito, ma puoi comunque facilmente azzerarlo in via promozionale, se accrediti qualsiasi entrata (che si tratti di stipendio o pensione) di almeno 1000€ al mese.

Tutte le operazioni bancarie base sono gratuite: puoi effettuare bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche a 0€ per le operazioni effettuate online. Inoltre, i prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa costano solo 0,95€. Autorizzi tutte le operazioni con un clic o con un tocco dalla tua area privata.

Scegli la carta che più preferisci. Puoi decidere di avere una carta di debito una carta di credito entrambe con canone azzerabile, oltre che una prepagata completamente gratuita che ricarichi velocemente dall’app per tutti gli acquisti.

Per aprire Conto Corrente Arancio non ti resta che andare nella pagina ufficiale e seguire da li la procedura. Inserisci i dati personali e tieni pronti i tuoi documenti per la verifica e la firma dei contratti. Puoi anche decidere di cointestare il conto se lo ritieni necessario. Attivalo infine con un bonifico per iniziare a utilizzarlo da subito.