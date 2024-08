Scegli Revolut OGGI e ottieni 3 mesi PREMIUM GRATIS

Revolut è la carta conto che rivoluziona il tuo modo di gestire il denaro. Grazie a questa soluzione hai tutto a portata di smartphone con un incredibile numero di funzionalità incluse e tantissimi vantaggi extra. Tra l’altro, iscrivendoti oggi ottieni 3 mesi di Premium gratis. Un’occasione imperdibile da avere assolutamente.

Puoi riscattare l’offerta inserendo il numero di telefono nel riquadro che trovi alla pagina del link qui sopra riportato. In questo modo ottieni un link unico per eseguire il download dell’app. Successivamente devi iscriverti aprendo un conto in pochissimi tap. Una volta terminato il processo esegui l’upgrade quando richiesto e ricevi una prova di Revolut Premium per 3 mesi.

Revolut Premium Gratis: vantaggi giornalieri

Scegli adesso Revolut per gestire denaro e spese. Iscrivendoti oggi ottieni 3 mesi di Premium gratis. Grazie a questo pacchetto hai un mondo di vantaggi giornalieri sempre a tua disposizione:

invia e ricevi pagamenti con un tap ;

; dividi le spese facilmente con chiunque in più di 160 paesi;

facilmente con chiunque in più di 160 paesi; scopri tutti i tuoi abbonamenti attivi in una sezione dedicata dell’app;

in una sezione dedicata dell’app; ottieni premi esclusivi ;

; risparmia sui tuoi acquisti con offerte esclusive ;

; prenota viaggi e soggiorni in tutto il mondo ottenendo fino al 10% di cashback ;

; spendi all’estero nella valuta locale con tassi di cambio convenienti;

nella valuta locale con tassi di cambio convenienti; viaggia con stile spendendo meno grazie ai pass per le aree lounge.

Insomma, Revolut è un’ottima soluzione per la gestione dei tuoi risparmi. Tutto è al sicuro grazie a una supervisione del conto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ricevere in tempo reale segnalazioni di transazioni sospette, accessi dubbi e possibili clonazioni della tua carta. Quest’ultima è dotata di una sicurezza aggiuntiva per proteggerti da qualsiasi minaccia.