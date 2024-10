Scegli Smart Pos Easy: hai canone zero e solo 1% di commissione

Non sai quale POS scegliere per la tua attività? Tra i terminali più consigliati e all’avanguardia c’è Smart POS Easy di Axerve, che garantisce per te e per il tuo business la miglior gestione dei pagamenti possibile.

Cosa offre? Zero canone e appena l’1% di commissione su ogni transazioni. Perfetto per una nuova impresa o per sostituire una vecchia offerta di cui non si è più pienamente soddisfatti.

E c’è di più: se sfrutti la promozione in corso e attivi l’offerta entro il 29 novembre 2024 hai il 50% di cashback sulle commissioni! Che aspetti? Scopri tutti i dettagli sulla pagina ufficiale dell’offerta.

Rivoluziona il tuo business con Smart POS Easy: scopri i vantaggi

Axerve ha progettato lo strumento perfetto per semplificare la gestione della tua attività. Scegliendo Smart POS Easy sei libero da qualsiasi vincolo contrattuale e avrai un terminale in grado di accettare tutti i principali metodi di pagamento, migliorando sensibilmente l’esperienza di acquisto per i clienti.

Questi potranno pagare attraverso i principali circuiti nazionali internazionali, ma anche i più famosi wallet digitali, tra cui Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Gli accrediti sono veramente rapidi: arrivano su qualsiasi conto corrente a tua scelta il primo giorno lavorativo successo all’incasso.

E non rischi mai di rimanere senza connessione grazie alla SIM multioperatore inclusa nell’offerta! In un attimo, sarai connesso alla rete che offre la miglior copertura disponibile. A dimostrazione che il terminale di Axerve è sicuro e affidabile in qualsiasi momento.

Ma i vantaggi sono ancora tantissimi, come la presenza della piattaforma myStore, un comodo pannello di controllo da cui potrai tenere sott’occhio tutte le transazioni effettuate.

Ricorda, se richiedi Smart POS Easy entro il 29 novembre 2024 avrai anche il 50% di cashback sulle commissioni! Commissioni che ammontano solo all’1% sulle transazioni, più 100 € per l’acquisto del POS. Il canone, invece, resta a zero.