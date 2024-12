Scegli il tuo piano cloud su Internxt: a Natale risparmi l'80%

A Natale anche Internxt è più buono offrendo i suoi piani cloud scontati dell’80%! Cosa stai aspettando? Approfitta subito dell’offerta a questo link! Questa super promozione ti permette di accedere a tutto lo spazio di archiviazione online che vuoi con un servizio all’avanguardia per sicurezza, prestazioni e semplicità d’uso.

Grazie al livello di sicurezza e privacy superiore rispetto ai servizi cloud tradizionali, Internxt offre in tutti i suoi piani:

crittografia end-to-end a 256 bit per proteggere i dati durante il trasferimento e l’archiviazione;

per proteggere i dati durante il trasferimento e l’archiviazione; architettura a conoscenza zero per garantire che solo l’utente abbia accesso ai propri dati crittografati;

per garantire che solo l’utente abbia accesso ai propri dati crittografati; conformità al GDPR e legislazione europea sulla privacy;

e legislazione europea sulla privacy; nessun tracciamento né condivisione dei dati con terze parti.

Il cloud flessibile è Internxt

Internxt offre diverse opzioni di piano cloud per adattarsi alle esigenze di ogni utente, oggi con uno sconto dell’80% per Natale:

piano da 200GB (il più economico);

(il più economico); piano da 2TB ;

; piano da 5TB ;

; piano da 10TB (il più popolare).

Grazie alla sua facilità d’uso tutti gli utenti, anche meno esperti, possono sfruttare il suo servizio cloud per archiviare dati in modo pratico e sicuro online. L’app è disponibile per tutti i dispositivi, consentendo l’accesso ai file da qualsiasi luogo. Inoltre, l’interfaccia è intuitiva e ben progettata, per garantire accesso facile a tutti.

Internxt, per tutti i suoi piani cloud individuali, a vita e business, include una garanzia di rimborso di 30 giorni. In questo modo hai la possibilità di provare tutte le sue funzionalità incluse nel suo servizio senza impegno. Tanta convenienza e trasparenza in questa soluzione di archiviazione online per i tuoi contenuti.

Infatti permette l’ispezione pubblica del suo codice open source e ha oltre un milione di utenti in tutto il mondo. Sebbene possano mancare alcune funzionalità avanzate presenti in altri servizi, la sua attenzione alla sicurezza e alla privacy lo rende una scelta privilegiata per chi cerca un’archiviazione cloud affidabile e protetta.