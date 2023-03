Sciarpe e bandiere dell'AS Roma si pagano anche in criptovalute

Per acquistare il merchandising dell’AS Roma, da oggi, sarà possibile pagare in criptovalute. Un modo per i tifosi della Magica per sostenere la propria squadra del cuore senza dover usare contanti e neppure le carte di credito, basterà infatti ricorrere alla moneta DigitalBits (o meglio XDB, la valuta controllata dalla piattaforma).

Facendo un passo indietro, i tifosi (ma non solo) ricorderanno come nel 2021, l’AS Roma è diventato il primo club professionistico ad abbracciare la tecnologia blockchain, siglando una partnership triennale con DigitalBits per promuovere il proprio marchio e la propria tecnologia. E la recente notizia è un ennesimo segnale che il club giallorosso faccia sul serio con il proprio partner e sponsor, spingendo su un trend, quello della diffusione delle criptovalute anche nel commercio al dettaglio.

Saranno cinque i punti vendita ufficiali AS Roma a consentire il pagamento con DigitalBits situati in varie parti della Capitale: via del Corso, Piazza Colonna, Ottaviano, Porta di Roma e presso la Toyota Fan Zone dello Stadio Olimpico.

Daniele Mensi, managing director di DigitalBits Foundation ha dichiarato:

“È un grande passo avanti per la famiglia DigitalBits; continuiamo a promuovere l’adozione delle criptovalute e del web3. L’AS Roma, uno dei club più importanti del mondo con centinaia di milioni di tifosi sparsi per il pianeta, è il partner perfetto con cui stipulare questa partnership incentrata sul prodotto. Lo scopo è fornire un’esperienza iniziale, e orientata al consumatore, alla prossima generazione di utenti del web3”.

Il pagamento con valuta XDB di DigitalBits darà diritto anche al ricevimento di un crypto “cash back”: ogni spesa effettuata andrà a remunerare i consumatori che utilizzeranno questo sistema di pagamento, incrementando il proprio wallet.

