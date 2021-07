Sconto di 10 euro per acquisto con app Amazon

Periodicamente Amazon offre sconti che possono essere utilizzati per l'acquisto di determinati prodotti. Pochi giorni fa è stata annunciata la promozione per Music Unlimited. Ora è disponibile un codice che consente di risparmiare 10 euro sul primo acquisto tramite app. Per verificare l'idoneità è sufficiente effettuato il login.

Sconto di 10 euro per acquisto con app

Lo sconto di 10 euro sul primo acquisto si ottiene con il codice promozionale PRIMI10. Ci sono però diverse condizioni da rispettare, tra cui quella di non aver mai effettuato acquisti tramite l'app Amazon. Gli utenti idonei vedranno il messaggio “Ottime notizie: sei idoneo a usufruire dell’offerta perché precedentemente non hai effettuato acquisti sull’app Amazon Shopping” nella parte superiore della pagina.

Il codice deve essere utilizzato entro le ore 11:59 del 27 luglio e solo per acquisti di almeno 25 euro. È necessario anche fare in fretta perché la promozione è riservata ai primi 5.000 clienti. Il codice PRIMI10 deve essere inserito manualmente nel campo apposito prima di concludere l'ordine. L'offerta non è cumulabile con altre promozioni e la somma non verrà rimborsata se l'utente cancella l'ordine o restituisce la merce.

Purtroppo ci sono altre limitazioni. I prodotti devono essere venduti e spediti da Amazon (sono pertanto esclusi i rivenditori di terze parti). Sono inoltre esclusi libri, alcolici, formule per lattanti, sigarette elettroniche, MP3 e tutti i dispositivi Amazon (Echo, Fire Stick TV, Kindle e tablet Fire), per i quali ci sono spesso promozioni dedicate.