-100€ per la PS5 Slim con lettore: eccola su Amazon

PS5 Slim non ha certo bisogno di presentazioni: ci limiteremo dunque a segnalare lo sconto di 100 euro su Amazon che oggi ti permette di portarla a casa tua con un forte risparmio. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, se sei interessato, il consiglio è di approfittarne subito prima del sold out.

L’offerta su Amazon che taglia il prezzo della PS5 Slim

È la Standard Edition della console next-gen, quella con il lettore per i giochi su disco. Rispetto alla versione precedente, il design è migliorato con una riduzione significativa delle dimensioni e del peso. Inoltre, Sony ha deciso di integrare una SSD da 1 TB per ampliare lo spazio di archiviazione in cui salvare i titoli, le applicazioni e i contenuti multimediali. Nella confezione c’è ovviamente anche il controller wireless DualSense ed è preinstallato ASTRO’s Playroom per iniziare subito a divertirti (EA SPORTS FC 24 a 14,99 euro è comunque imperdibile). Trovi altre informazioni nella descrizione completa.

Al prezzo finale di 449 euro, invece di 549 euro come da listino, l’evoluzione Slim di PlayStation 5 è un must have. Non devi attivare coupon o inserire codici promozionali: lo sconto di 100 euro è applicato in automatico, ti basta metterla nel carrello ed effettuare il pagamento prima del sold out che immaginiamo non tarderà ad arrivare.

La disponibilità è immediata, c’è la spedizione gratuita e puoi contare sulla consegna direttamente a casa tua entro pochi giorni (verifica le tempistiche esatte nella scheda su Amazon). Sei pronto a immergerti in un mondo di divertimento next-gen, in compagnia di titoli come Baldur’s Gate 3, The Last of Us, Demon’s Soul, Gran Turismo 7 e Resident Evil Village? C’è un catalogo composto da centinaia di giochi che ti aspetta.