Scoperti nuovi pacchetti PyPi dannosi: a rischio gli utenti Discord

Grazie al lavoro dei ricercatori di Snyk sono stati scoperti una dozzina di pacchetti PyPi dannosi che mettono a forte rischio gli utenti Discord.

Tali agenti malevoli infatti, vanno a modificare la struttura stessa del client Discord, trasformando il software in una backdoor utilizzata per i furti di dati dai browser Web. I pacchetti in questione sono stati individuati all’inizio del mese di agosto, quando sono stati diffusi sulal famosa app due eseguibili malware (ZYXMN.exe e ZYRBX.exe).

Entrambi, una volta attivati sulla macchina locale, consentono agli hacker di avere pieno accesso ai browser in uso, ottenendo informazioni riguardo cronologia delle ricerche, password e cookie.

L’ennesima minaccia informatica dimostra, ancora una volta, come la sicurezza dei nostri dispositivi debba essere una priorità assoluta.

App Discord a rischio? Ecco come proteggersi

Con la popolarità crescente di Discord, l’app è stata presa di mira dai criminali informatici.

Per proteggersi dunque, la prudenza non è sufficiente: un antivirus all’altezza della situazione è ormai quasi d’obbligo nel contesto della rete odierna. Norton 360 Standard, sotto questo punto di vista, offre tutto ciò che serve.

Non si parla di un semplice antivirus, ma di una suite completa per la sicurezza online. In tal senso, gli utenti che fruiscono di questo pacchetto, hanno a disposizione una VPN, un password manager e un firewall. Il sistema SafeCam poi, consente di impedire accessi indesiderati alla propria webcam.

A tutto questo, viene aggiunto anche uno spazio cloud per poter tutelare i file più preziosi. Questo infatti, si rivela essenziale rispetto a guasti hardware e persino ad attacchi di tipo ransomware.

E il costo? Grazie all’attuale sconto del 60%, Norton 360 Standard è ottenibile per appena 29,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.