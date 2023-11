Scopri il Conto Corrente REMUNERATO su misura per te

Con Banca Progetto i tuoi risparmi valgono. Non tenerli semplicemente fermi, ma falli fruttare grazie al Conto Key, che apri in pochissimi minuti a questo link. Si tratta di un Conto Corrente Remunerato in grado di generare interessi sulla tua liquidità depositata. Pensa, puoi ottenere fino al 4% di interesse a 12 mesi e fino al 4,75% di interesse a 60 mesi. Ma non ti preoccupare, infatti hai anche un’altra opzione interessante per farti dormire sonni tranquilli.

Grazie a Conto Key hai tutti i vantaggi di un conto a Canone Zero. Grazie a questo servizio puoi effettuare le tue spese quotidiane senza costi aggiuntivi. Infatti, hai addebiti ricorrenti SDD, bonifici SEPA, bonifici istantanei inclusi. Inoltre, puoi anche richiedere una carta di debito internazionale gratuita. Grazie alla tua nuova MasterCard puoi pagare in tutto il mondo in totale sicurezza. Ma questo non è tutto.

Conto Corrente Remunerato: il futuro è già disponibile

Apri Conto Key, il Conto Corrente Remunerato in grado di generare interessi sulle tue somme depositate. Il vantaggio di questo sistema è che sei tu a decidere se vincolare o no i tuoi risparmi. Infatti, puoi attivare linee di deposito svincolabili o non svincolabili. In base alla tua scelta avrai più o meno interessi a tua disposizione. Scegli da 6 a 60 mesi e ottieni tassi differenti dal 3% al 4,75%.

Questa soluzione è rivolta a tutte le persone maggiorenni e con residenza italiana che voglio di più dai loro risparmi. Inoltre, puoi anche ottenerla in modalità cointestata per un massimo di due persone fisiche. Aprirlo è facile, veloce e immediato. Fai tutto online. Ti basta avere con te un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale, un numero di cellulare valido e un indirizzo email. Cosa stai aspettando?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.