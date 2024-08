Scopri l'offerta esclusiva di Mediolanum: un dispositivo Apple con Selfyconto

L’offerta esclusiva di Mediolanum è un’occasione imperdibile per tutti gli amanti dei dispositivi Apple. Se hai pensato di rinnovare il tuo vecchio device, sei nel posto giusto. La proposta della banca è tanto ghiotta che nessuno finora a detto di no all’apertura del conto SelfyConto.

Come funziona l’offerta esclusiva di Mediolanum

Aprendo il conto online SelfyConto entro il 30 agosto, puoi aggiudicarti un nuovissimo device con la famosa mela morsicata. Basta convincere i tuoi amici (o i parenti più stretti) a fare lo stesso. Questo è il tuo piano d’azione:

se inviti 2 amici, ti arriva a casa un Apple Watch SE di ultima generazione ;

; se riesci a convincere 4 amici, ricevi l’ iPad di decima generazione ;

; se gli amici sono 6, il premio è il nuovissimo iPhone 15.

Questa strategia non solo ti permette di ottenere un device di grande valore, ma trasforma Banca Mediolanum in una grande famiglia, dove amici e familiari possono godere di vantaggi esclusivi.

Il conto corrente SelfyConto è una vera perla nel panorama bancario. Oltre a essere completamente online, è anche a canone zero per i primi 12 mesi e rimane gratuito fino ai 30 anni. Inoltre, i prelievi in tutta l’Unione Europea sono a costo zero, e la carta di credito non ti costerà nulla il primo anno.

Per aprire SelfyConto, devi andare alla pagina ufficiale del sito di Banca Mediolanum e seguire i semplici passaggi. Inoltre, questa promo ti permette di unire utilità e piacere: non solo gestisci al meglio i tuoi risparmi, ma puoi anche ottenere un nuovissimo gadget Apple grazie all’offerta esclusiva di Mediolanum.

Banca Mediolanum è riuscita a trasformare la gestione del denaro in un gioco di squadra, invitando amici e parenti a partecipare e ottenere premi fantastici insieme. Quindi, cosa aspetti? Apri il tuo SelfyConto e scegli tra Apple Watch, iPad o iPhone 15.