Scopri quali 2 nuovi canali sono ora disponibili sul digitale terrestre

Continuano le novità sulla piattaforma digitale terrestre che sta accrescendo la quantità di intrattenimento offerta agli italiani completamente gratis. Infatti, proprio in questi giorni, i colleghi di Italia in Digitale hanno annunciato l’arrivo di 2 nuovi canali sintonizzabili da quasi tutti i televisori degli utenti.

Il primo è FIRE TV, sintonizzabile alla Logical Channel Number LCN 147. Questa emittente era già disponibile sul MUX D-FREE alla LCN 225. Quindi, in questo caso, si tratta di una copia dello stesso canale. Si tratta di una buona notizia per chi non riusciva a sintonizzare la precedente numerazione per un problema di segnale delle frequenze nella sua zona.

Il secondo è NEXUM CHANNEL, sintonizzabile alla Logical Channel Number LCN 403. I più attenti potrebbero dire di averlo già sintonizzato. Infatti, è così. La novità non è l’arrivo di questo canale, ma la disponibilità di altri 5 canali in streaming premendo il tasto rosso del telecomando e così accedendo alla tecnologia HbbTV del digitale terrestre per seguire le trasmissioni in streaming con un televisore o un decoder connesso a internet.

Digitale Terrestre: 2 nuovi canali per l’intrattenimento arricchiscono la piattaforma

La piattaforma digitale terrestre si arricchisce di 2 nuovi canali in più offrendo un intrattenimento più completo e disponibile in tutta Italia. Tutti e due i canali, protagonisti di questa novità, si trovano sul MUX D-FREE. Eccolo aggiornato con tutte le novità appena annunciate:

MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps) BOM CHANNEL (LCN 68) CANALE 122 (LCN 122) LINEAGEM (LCN 132) ArteIN (LCN 133) DELUXE 139 (LCN 139) PADRE PIO TV (LCN 145) FIRE TV (Teleshopping) (LCN 147) PRIMASET (LCN 149) EQUtv (LCN 151) Tesory Channel (LCN 152) FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157) Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165) ORLERTV (LCN 166) CANALE168 (LCN 168) CANALE169 (LCN 169) PRIMA FREE (LCN 170) AP CHANNEL (269ITALIA) (LCN 220) RADIO ROMA NETWORK (LCN 222) Teleshopping (LCN 225) Tesory Channel (LCN 228) Terre Euganee Channel (LCN 231) GENIUS 240 (LCN 240) SICILIA 242 (LCN 242) BABEL (LCN 244) TCI (LCN 248) MOMENTO TV (LCN 251) Radio Radio TV (LCN 253) ADNPLAY (LCN 254) Maria Vision (LCN 255) Onair Italia (LCN 256) Byoblu (LCN 262) NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264) ARTEORA TV (LCN 267) 269ITALIA (CANALE 269 AP CHANNEL) (LCN 269) Satisfaction TV (LCN 401) My Plus Tv (LCN 402) Nexum Channel (LCN 403) PRIME EVENT XC APITAL ITALIAN HORSE TV SALUTE24 CONTRORADIO Radio Margherita Piu’ (LCN 825) SUPERSIX (LCN 833) 9Novanta (LCN 990)

Per ottenere tutte queste novità devi avere un televisore o decoder compatibile alla tecnologia HbbTV del digitale terrestre e connesso a internet, con una connessione stabile ad almeno 10 Mbps di velocità in download. Inoltre, è necessario avviare una ricerca automatica dei canali.