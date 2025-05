Se disinstalli queste app il tuo smartphone diventa inutilizzabile

Cos’è quella cosa che abbiamo sempre con noi e non riusciamo a uscire da casa senza? Lo smartphone ovviamente che, grazie alle sue innumerevoli app, ci permette di rimanere in contatto con tutto il mondo, svolgere compiti e intrattenere i nostri momenti di pausa.

Ciò che ci piace del nostro telefono è la sua fluidità e le prestazioni che offre per fare tutto più velocemente, in modo pratico e ideale. Questo avviene soprattutto quando abbiamo tra le mani un medio o top di gamma. Tuttavia, dopo qualche tempo di utilizzo cominciamo a percepire i primi problemi, come lentezza e lag.

Nondimeno, se pensiamo che dovremmo liberare spazio dobbiamo fare attenzione a non disinstallare alcune app, azione che, invece di migliorare la fruibilità, renderebbe lo smartphone inutilizzabile. Conoscere queste applicazioni permetterà di mantenere il dispositivo non solo in buono stato, ma anche e soprattutto e al sicuro.

Le app che non devi mai disinstallare dal tuo smartphone

Vediamo quindi quali sono le app che non dovresti mai disinstallare dal tuo smartphone se vuoi che continui a essere utilizzabile e al sicuro. Le prime sono le applicazioni di sicurezza. Grazie a esse il telefono resta al sicuro da pericolose minacce attraverso regolari scansioni automatiche.

Le seconde sono le applicazioni di backup. Grazie a questi sistemi di archiviazione online metti al sicuro i tuoi contenuti multimediali in caso di problemi e liberi anche spazio prezioso dal tuo smartphone. Le terze sono le applicazioni diagnostiche che verificano le condizioni del tuo dispositivo e suggeriscono informazioni e azioni per mantenerlo in buono stato.

Infine, le quarte app da non disinstallare mai dal tuo smartphone sono quelle per la lettura dei QR Code. Eliminandole non potremmo più non solo scansionare i codici QR, ma nemmeno farlo in sicurezza. Infatti, spesso i cybercriminali sfruttano QR Code manomessi per distribuire truffe e malware.