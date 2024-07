Se i tuoi device non sono protetti, approfitta di questi sconti

Nell’era digitale odierna, proteggere i propri dispositivi da minacce informatiche è essenziale. Norton 360 Deluxe si distingue come una delle soluzioni più complete e affidabili sul mercato, offrendo una protezione avanzata contro una vasta gamma di minacce. Ora è anche in sconto del 66%!

Con Norton 360 Deluxe proteggi tutti i tuoi device

Norton 360 Deluxe protegge fino a 5 dispositivi contemporaneamente, inclusi PC, Mac, smartphone e tablet. Questo rende possibile una protezione uniforme su tutti i tuoi device, garantendo sicurezza ovunque tu sia.

Caratteristiche principali del software sono:

Protezione in tempo reale : monitora e neutralizza le minacce in tempo reale, prevenendo infezioni da malware, virus e ransomware prima che possano causare danni;

: monitora e neutralizza le minacce in tempo reale, prevenendo infezioni da malware, virus e ransomware prima che possano causare danni; VPN sicura : la VPN integrata permette di navigare anonimamente e in sicurezza su reti Wi-Fi pubbliche, proteggendo i tuoi dati personali da occhi indiscreti;

: la VPN integrata permette di navigare anonimamente e in sicurezza su reti Wi-Fi pubbliche, proteggendo i tuoi dati personali da occhi indiscreti; Backup nel cloud : il servizio di backup nel cloud consente di salvare automaticamente file e documenti importanti, proteggendoli da perdite dovute a guasti del disco rigido o attacchi ransomware;

: il servizio di backup nel cloud consente di salvare automaticamente file e documenti importanti, proteggendoli da perdite dovute a guasti del disco rigido o attacchi ransomware; Password manager: Norton offre un gestore di password sicuro che semplifica la gestione delle tue credenziali di accesso, garantendo che siano sempre protette.

Norton 360 Deluxe non si limita alla protezione dai virus. Offre anche una serie di strumenti per ottimizzare le prestazioni dei tuoi dispositivi, assicurandosi che funzionino sempre al meglio. Inoltre, con la garanzia di rimborso entro 60 giorni, puoi provare il servizio senza rischi.

Attualmente, Norton 360 Deluxe è disponibile con uno sconto del 66%, portando il costo a soli 2,92 euro al mese (34,99 euro per un abbonamento annuale). Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera una protezione completa e conveniente.

Investire in Norton 360 Deluxe significa garantire la sicurezza completa dei tuoi dispositivi contro le minacce informatiche moderne. Approfitta della promozione attuale per proteggere i tuoi dati personali e navigare in tutta sicurezza. Per ulteriori dettagli e per acquistare Norton 360 Deluxe, visita il sito dell’offerta.