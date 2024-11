Se passi ora a Iliad hai 180 GB, minuti e SMS illimitati a 9,99€

Se stai considerando un cambio di operatore telefonico, potresti valutare l’offerta Giga 180 di Iliad, una soluzione che include 5G, minuti e SMS illimitati verso tutti a un costo di 9,99 euro al mese, con la stessa cifra richiesta per l’attivazione della SIM. Iliad, operatore francese in continua crescita nel mercato italiano, si distingue per l’elevato grado di soddisfazione dei clienti, sia nuovi che fidelizzati, grazie a una rete sempre più veloce, alimentata dall’espansione del 5G, e a una trasparenza tariffaria senza rimodulazioni. Per attivare questa offerta, basta accedere alla pagina dedicata sul sito ufficiale di Iliad.

Cosa offre Iliad Giga 180

Giga 180 di Iliad consente di navigare in 5G, dove disponibile e su dispositivi compatibili; in caso contrario, il servizio passa automaticamente alla rete 4G o 4G+. Una volta esauriti i 180 GB disponibili mensilmente, è possibile continuare a navigare al costo di 0,90 euro ogni 100 MB, previo consenso esplicito.

L’offerta include anche minuti e SMS illimitati verso numeri italiani, con lo stesso vantaggio esteso all’Europa, dove sono inoltre disponibili 11 Giga per il roaming. Al di fuori dell’Unione Europea, il traffico dati non è incluso, ma sono previsti minuti illimitati per oltre 60 destinazioni internazionali.

Tra i servizi gratuiti inclusi in Giga 180 troviamo:

Hotspot personale, per condividere la connessione con altri dispositivi;

personale, per condividere la connessione con altri dispositivi; VoLTE (Voice over LTE), per chiamate di qualità superiore;

(Voice over LTE), per chiamate di qualità superiore; Portabilità del numero , per mantenere il proprio contatto passando a Iliad;

, per mantenere il proprio contatto passando a Iliad; Segreteria telefonica senza costi aggiuntivi.

Dunque, stiamo parlando di una delle offerte mobile più interessanti del momento. Per scoprire tutti i dettagli su questa offerta, verificare la rete Iliad per il 5G e attivare la promo, visita la pagina ufficiale di Iliad dedicata a Giga 180.