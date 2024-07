Se vuoi una carta di credito, ecco perché ING ha quella giusta per te

La carta di credito ING è la soluzione migliore per effettuare acquisti online e nei negozi di tutta Italia e nel mondo. Offre tutta una serie di vantaggi ideali per chi è alla ricerca di un’opzione smart e flessibile, grazie alla possibilità di usufruire del canone a zero con Conto Corrente Arancio Più. Inoltre, è perfetta per chi viaggia spesso in aereo e vuole saltare le lunghe code in aeroporto.

Tutti i vantaggi della carta di credito ING

La Mastercard Gold offerta da ING per i titolari del Conto Corrente Arancio Più è esente da canone annuale, offrendo un approccio vantaggioso per la gestione delle finanze personali. Questa carta consente inoltre ai clienti di personalizzare il proprio PIN e stabilire limiti di spesa, adattandosi così alle varie esigenze finanziarie.

E non è finita qui: con il servizio Pagoflex, gli utenti possono suddividere il pagamento degli acquisti in più rate mensili, una facilità che aggiunge flessibilità alla gestione dei propri fondi.

Per i viaggiatori frequenti, la carta include l’accesso prioritario gratuito ai controlli di sicurezza tramite il servizio Fast Track disponibile in numerosi aeroporti italiani. Da menzionare anche il programma Mastercard Travel Rewards, con cui gli utenti possono ottenere cashback sui loro acquisti effettuati all’estero, sia in viaggio che online.

Questi benefici rendono la Mastercard Gold un’opzione interessante per chi cerca convenienza e servizi esclusivi nel proprio strumento di pagamento.

Per richiedere la carta di credito ING, i titolari di un Conto Corrente Arancio possono farlo direttamente tramite la loro Area Riservata sul sito di ING, accedendo alla sezione dedicata alle carte di credito. Chi non ce l’ha, deve necessariamente aprire il conto online, così da beneficiare delle stesse vantaggiose condizioni.