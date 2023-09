SelfyConto: canone gratuito per il primo anno e fino ai 30 anni

Attraverso una combinazione di canoni agevolati, carte di debito ecologiche, operatività bancaria gratuita e accesso ai servizi tramite l’app Mediolanum, SelfyConto si distingue per la sua flessibilità, praticità e l’attenzione all’ecosostenibilità.

Questo conto corrente offerto da Banca Mediolanum offre un canone gratuito per il primo anno, consentendo ai nuovi clienti di usufruire dei servizi offerti senza incorrere in spese aggiuntive per il mantenimento del conto. Inoltre, per i clienti più giovani, il canone non verrà addebitato fino al trentesimo compleanno.

SelfyConto include nel pacchetto anche una carta di debito gratuita. Questa carta è realizzata in PVC al 100% riciclato, evidenziando l’attenzione della banca all’ambiente e alla sostenibilità. La carta di debito è dotata di tecnologia contactless, consentendo agli utenti di effettuare acquisti sia online che fisici con facilità e sicurezza.

SelfyConto non si ferma all’offerta di canoni e carte di debito gratuiti. Il conto offre anche operatività bancaria gratuita, compresi i bonifici SEPA online in euro e l’addebito diretto delle utenze. Inoltre, i prelievi in contanti dagli ATM in area euro sono privi di spese aggiuntive.

Con l’app Mediolanum, i clienti possono avere accesso rapido e pratico a una serie di servizi. Questi includono la visualizzazione della propria posizione finanziaria, la possibilità di eseguire operazioni bancarie principali e la possibilità di richiedere di prestiti con esiti in tempo reale. Inoltre, l’app consente agli utenti di investire in fondi comuni e di effettuare trading online, offrendo un’ampia gamma di opportunità finanziarie direttamente nelle mani dei clienti.

Anche dopo il primo anno di canone gratuito, SelfyConto continua a offrire vantaggi a lungo termine. Il canone per la tenuta del conto ammonta a soli 3,75 euro mensili a partire dal secondo anno, con addebiti trimestrali pari a 11,25 euro. Tuttavia, sono disponibili ulteriori opzioni per mantenere il canone gratuito. Questo può essere ottenuto sottoscrivendo prestiti, mutui o prodotti assicurativi di protezione, oppure possedendo un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro. In alternativa, con 48 operazioni di compravendita di titoli è possibile godere di questa agevolazione.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.