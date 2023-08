SelfyConto: canone zero fino ai 30 anni e carta di pagamento sostenibile

SelfyConto è il conto corrente smart offerto da Banca Mediolanum per coloro che cercano una gestione agevole e conveniente delle proprie finanze. Con la sua combinazione di canone gratuito, vantaggi per gli under 30 e accesso a servizi bancari convenienti, SelfyConto offre un pacchetto completo per rendere semplice la vita finanziaria.

Una delle caratteristiche distintive dell’offerta di SelfyConto è il canone gratuito per il primo anno di attivazione.

Dal secondo anno, il canone per la tenuta del conto è di 3,75 euro al mese, con un addebito trimestrale di 11,25 euro. Tuttavia, ci sono diverse opzioni che permettono di mantenere un canone gratuito anche successivamente. Ad esempio, sottoscrivendo un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione, se si è titolare di un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro o si effettuano 48 operazioni di compravendita titoli, è possibile beneficiare della gratuità del canone fino al 31 dicembre 2024.

Inoltre, per chi ha meno di 30 anni, il canone di tenuta conto sarà gratuito anche fino al giorno del trentesimo compleanno.

Il conto include nel pacchetto una carta di debito gratuita che offre praticità e sostenibilità. Realizzata in PVC 100% riciclato, questa carta contactless è ideale sia per gli acquisti online che per quelli fisici. La sua versatilità consente di effettuare pagamenti con facilità, inclusi gli acquisti tramite smartphone.

Con SelfyConto anche molte delle principali operazioni bancarie quotidiane sono senza costi. Sono inclusi nel canone bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle utenze e i prelievi in contante dagli ATM nell’area euro sono tutti privi di spese aggiuntive. Questo consente di gestire le finanze in modo conveniente e senza stress.

L’app Mediolanum consente di visualizzare la tua situazione finanziaria, eseguire le principali operazioni bancarie e persino richiedere prestiti con risultati in tempo reale. Inoltre, l’app offre la possibilità di investire in fondi comuni e di fare trading online direttamente da smartphone ovunque ci si trovi.

