SelfyConto: il conto corrente digitale con vantaggi esclusivi per i giovani

Ecco la rivoluzione per chi ha meno di 30 anni. Parliamo di un’offerta che farà la felicità di tutti i risparmiatori: SelfyConto di Banca Mediolanum. Questo conto corrente digitale offre vantaggi esclusivi per i giovani. Per gli Under 30, il canone di tenuta conto è a zero finché non compiono 30 anni. Invece, per tutti gli altri, è gratuito soltanto il primo anno.

SelfyConto semplifica tutto: addebiti delle utenze, pagamenti F23, F24, RAV e MAV, ricariche telefoniche e bonifici SEPA online sono tutti a costo zero.

Conto corrente digitale con vantaggi esclusivi per i giovani

Il bello di questo conto online è che offre prelievi senza commissioni nei Paesi dell’Unione Europea. Inoltre, la carta di debito legata al conto è gratuita per i primi dodici mesi. Attenzione però, c’è una scadenza: questo vantaggio è soltanto per chi apre il conto entro il 31 marzo 2025.

Per chi è attanagliato dal dubbio su quale carta scegliere, Banca Mediolanum offre due soluzioni extra: la Mediolanum Credit Card e la Mediolanum Prepaid Card. La prima è una carta di credito che è senza costi il primo anno, a scelta tra la versione Visa o Mastercard. La seconda è una carta prepagata, perfetta per lo shopping online e offline, sempre sul circuito Mastercard. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta!

Ora vi starete chiedendo come fare per aprire SelfyConto. La procedura è piuttosto semplice. Basta collegarsi alla pagina dedicata sul sito di Banca Mediolanum e, se volete farlo ancora più velocemente, tenete lo SPID a portata di mano. In un attimo entrerete a far parte del club Mediolanum.

Insomma, SelfyConto è senza dubbio la scelta vincente, ricco di vantaggi esclusivi per i giovani. Un conto corrente digitale dinamico e pensato per soddisfare le esigenze delle nuove generazioni.