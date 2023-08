SelfyConto: il conto digitale a canone zero per gli under 30

SelfyConto è un conto corrente 100% digitale progettato per soddisfare le esigenze delle nuove generazioni, offrendo un’ampia gamma di servizi accessibili direttamente tramite l’app Mediolanum.

SelfyConto è a canone zero per tutti i giovani fino al compimento dei 30 anni ed è a canone zero per i primi 12 mesi per tutti i nuovi clienti. Al termine del periodo promozionale il canone di tenuta conto è di €3,75 al mese.

SelfyConto offre una serie di servizi inclusi nel canone, tra cui bonifici SEPA online in euro, addebito diretto delle utenze e prelievi in contante da ATM in area euro a costo zero. Inoltre anche versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo non comportano spese.

Il conto include anche una carta di debito per gli acquisti di ogni giorno. Questa carta innovativa è realizzata al 100% in PVC riciclato, rappresentando un impegno concreto per l’ambiente. La tecnologia contactless permette di effettuare acquisti in modo rapido e sicuro, sia online che nei negozi fisici. Inoltre, con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, Swatch Pay consente di pagare comodamente da smartphone, smartwatch o tablet rendendo le transazioni ancora più pratiche ed efficienti.

Anche i pagamenti delle utenze domestiche, multe, tributi e ticket sanitari diventano più semplici con SelfyConto: basta scattare una foto al QR Code con il proprio smartphone e il gioco è fatto.

Grazie all’app Mediolanum, SelfyConto è completamente gestibile ovunque ci si trovi e consnete di avere una panoramica della propria situazione finanziaria a portata di tap in qualsiasi momento. Inoltre, direttamente dall’app è possibile eseguire tutte le principali operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni e fare trading online, oltre che accedere a polizze assicurative.

Per conoscere tutti i servizi offerti da SelfyConto clicca qui.

