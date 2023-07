SelfyConto: il conto online che risponde ad ogni esigenza

SelfyConto è un conto corrente online che offre non solo servizi di base, ma anche una vasta gamma di servizi extra per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti.

Dalle soluzioni di finanziamento rapide e immediate, ai servizi dedicati per viaggiare e prendersi cura degli animali domestici, SelfyConto si distingue oltre che per la sua convenienza, per la sua disponibilità di servizi.

Con l’offerta attuale, SelfyConto proprone un conto a canone zero per i clienti fino a 30 anni e a canone zero per i nuovi clienti per i primi 12 mesi, indipendentemente dall’età. Al termine di questo periodo promozionale, il canone di tenuta conto mensile sarà di 3,75€.

I servizi di SelfyConto

Tra i servizi extra proposti da SelfyConto è disponibile SelfyCredit Instant, un servizio che consente ai clienti di richiedere un prestito personale direttamente dall’app, con erogazione del denaro in tempo reale. Questa è una comoda soluzione per coloro che necessitano di liquidità immediata per affrontare spese impreviste o realizzare progetti personali.

SelfyShop è un servizio che consente di fare acquisti direttamente dall’app con la possibilità di sfruttare un finanziamento a tasso zero offerto da Banca Mediolanum. Questa è un’ottima opzione per coloro che desiderano effettuare acquisti senza dover ricorrere ad altre forme di finanziamento.

Per coloro che possiedono animali domestici, SelfyConto offre SelfyCare Pet: un servizio che include una polizza assicurativa per animali domestici, offrendo una protezione completa per la salute e il benessere dei nostri amici a quattro zampe.

SelfyCare Travel è la polizza viaggi sottoscrivibile nelle Formule Smart o Top che offre protezione dagli imprevisti durante i viaggi in Italia o all’estero.

Infine, con Selfy PayTime, i clienti di SelfyConto hanno la possibilità di rateizzare i movimenti in addebito sul proprio conto corrente in modo flessibile. In questo modo è possibile suddividere il pagamento delle spese in comode rate.

