SelfyConto: il conto perfetto per chi cerca zero spese

Fino a qualche anno fa la ricerca di un conto corrente online a zero spese poteva essere snervante, soprattutto se non si aveva la minima idea di dove cercare. Negli ultimi tempi le cose sono però andate migliorando, con diverse banche che hanno adottato soluzioni a zero per i loro nuovi clienti.

Tra queste vi è anche Banca Mediolanum, che di recente ha lanciato SelfyConto, un conto online completo a canone zero fino ai 30 anni e per tutti il primo anno. Nel corso del primo anno, e fino al compimento dei 30 anni per gli under 30, sono gratuiti anche i bonifici SEPA istantanei e ordinari. Così come sono a costo zero i prelievi in Italia e in area Euro, più le principali operazioni bancarie.

Aprendo il conto SelfyConto entro il 31 dicembre si può inoltre ottenere un Buono Amazon da 100 euro. Per riscattare il buono regalo occorre accreditare lo stipendio entro il 30 aprile 2025 oppure spendere 500 euro al mese per almeno 3 mesi consecutivi con la carta di debito associata al conto.

SelfyConto, il conto online a zero spese

La voce principale a zero del conto corrente SelfyConto di Banca Mediolanum è il canone stesso del conto: tale beneficio è valido fino a 30 anni per gli under 30 e per tutti il primo anno. Se poi si sceglie di accreditare la propria busta paga o spendere almeno 500 euro al mese, il periodo gratuito si estende per tutti fino al 31 dicembre 2027 (tre anni, ndr).

Lo stesso discorso vale per i bonifici SEPA online, sia quelli istantanei che quelli ordinari. In condizioni normali, i bonifici sono gratuiti fino ai 30 anni e per tutti il primo anno. Detto questo, il periodo a zero commissioni si può estendere per 3 anni (fino all’ultimo giorno del 2027, ndr) con l’accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito Mediolanum Card.

E a proposito della Mediolanum Card, il canone della carta di debito è gratuito per il primo anno, poi passa a 10 euro l’anno dal secondo in poi. Con la Mediolanum Card appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard è possibile prelevare gratis senza limiti di operazioni sia in Italia che in tutti i Paesi dell’area Euro.

Restando in tema di carte, al momento dell’apertura del conto si può richiedere anche la carta di credito Mediolanum Credit Card, scegliendo tra Visa e Mastercard come circuito di pagamento. Così come la carta di debito, il canone della carta è gratuito il primo anno per tutti, poi si pagheranno 20 euro l’anno (dunque meno di 2 euro al mese).

Infine, sono gratuite le principali operazioni bancarie, grazie a un servizio di home banking a costo zero: addebiti delle utenze (domiciliazioni bancarie, ndr), F24, F23, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

Come aprire il conto SelfyConto

La richiesta di apertura del conto online SelfyConto può essere presentata direttamente sul sito ufficiale di Banca Mediolanum. Al momento della fase di iscrizione occorre avere a portata di mano il documento d’identità, il codice fiscale, il proprio smartphone e un indirizzo e-mail valido.