SelfyConto: offerta a canone zero per 12 mesi

SelfyConto è il conto corrente di Mediolanum digitale e conveniente: a canone zero per il primo anno per tutti i nuovi clienti (mentre a partire dal secondo anno il canone è di 3,75€ al mese). Il canone del conto è gratuito anche per tutti i clienti fino al compimento dei 30 anni.

La richiesta di SelfyConto può essere effettuata comodamente online in pochi minuti e permette di gestire in autonomia tutte le operazioni tramite app.

SelfyConto include una carta di debito gratuita appartenente al Circuito Mastercard, contactless e sostenibile, realizzata con PVC 100% riciclato, che permette di effettuare acquisti online e nei negozi in tutto il mondo e prelevare contanti negli ATM in area Euro senza commissioni. La carta è disponibile subito anche in formato digitale.

In più, i pagamenti si possono gestire da smartphone, smartwatch o tablet con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, Swatch Pay.

L’app di Mediolanum permette di consultare saldi e movimenti dei conti correnti e delle carte prepagate con IBAN accessibili online, anche di altre banche abilitate.

Utenze domestiche, multe, tributi, ticket sanitari e tutti i pagamenti della Pubblica Amministrazione, possono essere pagati comodamente da Smartphone: basterà una foto al QR Code.

SelfyConto offre inoltre diversi servizi esclusivi, tra cui SelfyCredit Instant, con erogazione di prestiti personali in tempo reale, SelfyShop, che permette di fare acquisti dall’app selezionando i prodotti con un finanziamento a tasso zero di Banca Mediolanum, SelfyCare Pet e SelfyCare Travel per accedere alle migliori polizze assicurative per animali domestici e i propri viaggi, e Selfy PayTime, una soluzione flessibile per rateizzare i movimenti addebitati sul conto corrente, ripristinando immediatamente la disponibilità del proprio conto.

