SelfyConto vs Illimity: con chi aprire il conto deposito?

Il conto deposito è una soluzione che consente a un correntista di depositare una determinata somma di denaro per un certo periodo di tempo, ricevendo in cambio un rendimento che viene calcolato tramite un tasso di interesse.

Questi tassi di interesse, però, non sono più elevati come in passato. Però, scegliendo con oculatezza, ci sono banche che offrono tassi molto convenienti.

Soprattutto le soluzioni online sono da prendere in seria considerazione, in quanto molto convenienti non soltanto per quanto detto sopra, ma anche per i vantaggi che offrono i loro conti corrente.

Detto questo, sono due le soluzioni online che, in questo momento, offrono tassi di interesse sulle somme depositate e vincolate veramente interessanti: SelfyConto e Illimity Bank.

Conto deposito: SelfyConto o Illimity Bank?

SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum, che è a canone zero per gli Under 30. Un conto online da aprire comodamente online cliccando QUI.

Al conto è legata una Carta di Debito Mediolanum completamente gratuita, con cui acquistare online e nei negozi fisici e prelevare contante dagli ATM, tutto senza pagare commissioni.

Come dicevamo, oltre al normale conto corrente, SelfyConto offre un conto deposito in cui vincolare una somma di denaro partendo da un minimo di 100 euro.

In questo modo, si otterrà un tasso di rendimento annuo lordo pari al 4% sul vincolo fino a 6 mesi.

Illimity Bank è un’altra banca online che mette a disposizione degli utenti un conto corrente a canone zero e una carta di debito internazionale inclusa con cui prelevare denaro contante senza commissioni e pagare online e nei negozi fisici.

Inoltre, attraverso l’app, si possono effettuare ricariche telefoniche, pagare bollettini postali, MAV/RAV e F24. Per aprire il conto, basta accedere in questa pagina.

Per quanto riguarda la soluzione deposito vincolato della banca, il tasso di rendimento è del 4% annuo lordo per 5 anni.

L’accredito annuale degli interessi avviene poi sulle somme vincolate dai 24 ai 60 mesi.

A chi rivolgersi per far fruttare una parte dei propri risparmi? Si tratta di due soluzioni di pari valore ma con durata di vincolo diverso. La scelta spetta all’utente in base alle proprie esigenze.

